MISS INDONESIA 2017: 8 Fakta Menarik Mengenai Achintya Nilsen

ACHINTYA Nilsen resmi dinobatkan menjadi Miss Indoenesia 2017, Sabtu, 22 April 2017. Dari 33 finalis lainnya, ia terpilih lantaran memenuhi semua kriteria MISS, manner, impressive, smart and sosial.

Untuk mengenal lebih jauh siapa sosok Achintya Nilsen ini, yuk simak beberapa fakta menarik tentang dirinya yang dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber berikut ini.

1. Achintya lahir di Denpasar, 1 Januari 1999 atau berarti usianya baru saja menginjak 18 tahun. Kini, Achintya masih berstatus pelajar sekolah menengah atas. Wah, muda sekali ya?

2. Paras cantiknya berasal dari kedua orangtua yang berbeda warga negara. Ayahnya, Terje Holte Nilsen berasal dari Norwegia dan ibunya, Parwati asli dari Bali.

3. Kendati masih muda, banyak prestasi yang telah Achintya torehkan. Antara lain menjadi delegasi beberapa negara di ajang international seperti BaliMUN dan TAIMUN. Juga prestasi di bidang olahraga antara lain Regional Finals Tennis 2009-2011, BSSA Soccer 15+ Girls 1st Place 2015, dan BSSA Volleyball 15+ Girls 1st Place 2014 & 2016.

4. Selain berprestasi, Achintya juga memiliki kemampuan bermusik. Hebatnya, keahliannya adalah memainkan alat musik tradisional Marimba. Jarang sekali bukan anak muda yang menyukai alat musik tradisional? Ke depannya untuk menambah skill bermusik, Achintya berencana ingin berlatih memainkan alat musik saxophone.

5. Dalam ajang Miss Indonesia, Achintya berhasil masuk 15 besar lewat fast track Beauty With A Purpose. Ini memang bukan hal baru bagi Achintya, karena kegiatan sosial memang selalu dijalaninya.

6. Ini jawaban Achintya saat sesi Question and Answer di 15 besar: “Human rights is what everyone born with it. Freedom to respect, freedom to speech, and freedom to be loved."

9. Kemudian ketika masuk 5 besar, inilah jawaban Achintya yang menghantarkannya pada kemenangan: "Jika saya terpilih menjadi Miss Indonesia 2017, my hope it to start working my Beauty With a Purpose project yaitu untuk mengentaskan kemiskinan sehingga kesetaraan atau equality bisa terwujud dan itu bisa kita tunjukkan ke mata dunia."

8. Dinobatkannya Achintya Nilsen sebagai Miss Indonesia 2017 berarti juga, dirinya dipastikan akan melaju ke kontes kecantikan lebih tinggi dan berkelas internasional, Miss World 2017. Rencananya ajang ini akan di helat Desember mendatang dengan tuan rumah, China. Ayo dukung terus Miss Indonesia untuk berprestasi di kancah internasional dan mengharumkan nama bangsa!