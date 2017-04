MISS INDONESIA 2017: Resmi Jadi Miss Indonesia 2017, Achintya Nilsen Haturkan Terima Kasih pada Orang Terdekat

ACHINTYA Holte Nilsen resmi dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2017. Tentu kemenangan yang diraihnya saat ini tak terlepas dari doa serta dukungan orang-orang terdekatnya.

Ucapan syukur dan terima kasih tersebut akhirnya diungkapkan oleh Tya, sapaan akrabnya, melalui sebuah unggahan foto dalam akun Instagram pribadinya baru-baru ini.

"Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Tuhan, it is only because of His grace that I stand here today. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Liliana Tanoesoedibjo, Yayasan Miss Indonesia, para chaperone Miss Indonesia and the rest of the team, atas dukungan dan kepercayaannya," tutur Tya.

Tak lupa, dara cantik kelahiran 1999 ini mengucapkan terima kasih kepada orangtuanya. Menurutnya, jika bukan karena ajaran, kata-kata, dan cinta yang diberikan, dirinya tak bisa mendapatkan prestasi yang membanggakan ini.

Akhir kata, Tya berharap dapat bekerja keras dan melakukan yang terbaik sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Ia berusaha akan membawa pulang mahkota biru Miss World untuk Indonesia.

"Thank to my W Models family for everything you've given me. I hope to continue working hard and doing my best, supaya saya bisa terus mengharumkan nama Indonesia dan meningkatkan prestasi kita di mata dunia," tambahnya.

"Indonesia, this is for you. Saya yakin, with you behind me: "tahun ini, mahkota Miss World milik Indonesia"." tutupnya.