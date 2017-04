Kocak, Kini Ada Celana Jeans dari Plastik Transparan

DUNIA fashion memang tidak ada batasan kreasi. Saking tidak ada batas imajinasi dan kreasi, semakin hari rasanya bisa dilihat jika banyak produk-produk fashion yang semakin unik atau aneh.

Seperti kali ini contohnya yang sedang ramai jadi pembicaraan, yakni clear jeans. Sebagaimana dikutip Hollywoodlife, Selasa (25/4/2017) celana jeans koleksi teranyar retail pakaian ternama, Top Shop ini memang terbuat dari plastik putih transparan.

(Foto: Hollywoodlife)

Dalam situs resmi Topshop sendiri, disebutkan bahwasanya celana jeans plastik yang menerawang ini digambarkan sebagai celana jeans dari material bahan plastik biasa yang unik dan out of the box.

Sedangkan untuk desain, clear jeans ini hadir dengan siluet desain klasik straight leg dengan detail kantung di bagian sisi samping kanan dan kiri serta sisi belakang celana. Serta tidak lupa, detail cutting cropped di tulang pergelangan kaki.

Disebutkan pula, bahwa jeans plastik ini idealnya dipadankan dengan outfit seperti bikini, dress, oversized jumper, jaket bertabur payet, atau dress dengan hem asimetris.