Unggah Foto Birthday Dinner, Angela Tanoesoedibjo Banjir Doa dari Netizen

PERTAMBAHAN usia seorang anak menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga, khususnya ibunda. Ucapan syukur tak henti-hentinya diungkapkan dengan untaian doa di dalam hati.

Tepat pada, Minggu 24 April 2017 kemarin, Angela Herliani Tanoesoedibjo berusia yang ke-30 tahun. Sebagai ibu, Liliana Tanoesoedibjo mengungkapkan rasa syukurnya atas pertambahan usia putri sulungnya yang sudah berumah tangga itu.

Dalam sebuah foto di akun Instagram-nya, Liliana mengunggah foto perayaan sederhana ulang tahun Angela. Di foto tersebut terlihat mereka sekeluarga makan malam bersama, lengkap bersama menantu dan cucu.

Family Dinner #familytime #celebratebirthday @angelatanoesoedibjo with @hary.tanoesoedibjo @valenciatanoe 🌼🎂🌼 A post shared by liliana tanoesoedibjo (@liliana_tanoesoedibjo) on Apr 23, 2017 at 9:34am PDT

Setelah foto tersebut diunggah, ucapan doa dan harapan untuk Angela dari netizen langsung membanjiri kolom komentar di akun Liliana Tanoesoedibjo. Semua berharap Angela bahagia dan sukses.

