Meski Introvert Memiliki Banyak Kelebihan, Karakter Ini Ternyata Sulit Eksis di Medsos!

ORANG introvert memang memiliki banyak kelebihan yang tidak semua orang punya. Namun sebagai manusia biasa, mereka juga memiliki kekurangan.

Ada banyak hal menarik yang tidak dirasakan oleh orang introvert karena mereka lebih menyukai kesunyian. Dalam sebuah thread di Quora berjudul "What does an introvert lose out on in life?", ada beberapa hal yang sering dilewatkan oleh introvert. Simak ulasannya dilansir dari Businessinsider, Selasa (25/4/2017):

Sering dilabeli aneh

Orang introvert kerap dilabeli sebagai orang aneh. Karena dalam hidup, masyarakat sering mencurigai orang-orang yang sering menghabiskan waktu sendirian. Sehingga orang introvert sering dianggap menyendiri, tinggi hati, menyembunyikan sesuatu, aneh, dan egois.



Tidak selalu diajak ke acara

Ketika sekelompok orang membuat acara atau pesta, orang introvert tidak selalu diajak. Mereka sering terlupakan dan ditinggalkan. Namun orang introvert justru menyukai hal ini karena mereka tidak suka pergi ke pesta dan tempat yang ramai.

Sulit eksis di media sosial

Hal lainnya yang dirasakan oleh orang introvert adalah sulit eksis di media sosial. Mereka akan sulit mendapatkan likes atau jarang ditandai dalam suatu postingan. Meskipun hal ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk introvert.

Sulit mengembangkan jaringan

Karena lebih menyukai sendiri dan kesunyian, orang introvert sulit mengembangkan jaringan. Mereka kehilangan kesempatan untuk tahu lebih banyak tentang orang lain, tidak tahu kisah seseorang, dan sulit mencari teman di kota yang baru.

Tidak memiliki banyak pengalaman berkencan

Berbeda dengan ekstrovert yang memiliki banyak mantan kekasih, introvert justru cenderung tidak memiliki banyak pengalaman itu. Mereka sulit mencari pasangan dan menjalin hubungan asmara.