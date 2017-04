Sasar Anak Muda Milenial, Woolloo Mooloo Usung Konsep Take Away

KOPI saat ini sudah jadi salah satu ‘modal’ bagi masyarakat urban sebagai salah satu alat kegiatan sosial. Cairan hitam ini juga seolah menjadi kebutuhan harian masyarakat, istilah kasarnya kopi menjadi mood booster dalam menjalani aktifitas.

Menyasar kalangan muda produktif yang sibuk, bistro yang sekaligus coffee shop Woolloo Mooloo mengusung konsep baru. Tepat di depan area bistro ini terdapat stand kecil yang khusus melayani kopi take away dan order via ojek online.

A post shared by woolloomooloo.coffee (@woolloomooloo.coffee) on Apr 21, 2017 at 2:53am PDT

Menurut Gavin Bunyanto, salah satu founder Woolloo Mooloo, konsep take away ini sengaja dibuat untuk melayani anak muda milenial yang butuh pelayanan cepat saat ingin menikmati kopi berkualitas. “Target anak muda milenial dan orang kantor yang malas buat keluar kantor tapi ingin minum kopi. Jadi bisa pesan via ojek online, cepat dan gampang,” kata Gavin saat ditemui Okezone, Selasa (25/4/2017).

Stand ini memiliki sebutan sendiri yakni Mooloo Iced Milk Coffee yang menyajikan beberapa varian kopi dan non kopi yang bisa dipilih sesuai selera. Beberapa varian kopi ini diantaranya moolloo milk coffee original, almond, hazelnut. Sementara menu non kopi yang ditawarkan adalah moolloo chocolate original, caramel, hazelnut, moolloo milk tea dan matcha latte.

A post shared by woolloomooloo.coffee (@woolloomooloo.coffee) on Apr 17, 2017 at 10:50pm PDT

Semua menu kopi dan non kopi ini dibuat dengan racikan khusus sehingga memiliki sensasi rasa yang unik dan berbeda dengan produk kopi di manapun termasuk produk di coffee shop Woolloo Mooloo.

“Base kopinya kita pakai kopi susu, ini yang original. Tapi kalau mau ada flavour lain bisa pilih yang almond atau hazelnut. Untuk yang non coffee juga bisa dipilih sesuai selera. Racikan kita khusus karena pakai gula khusus yang kita sebut Mooloo sugar, dan supaya lebih gurih kita tambah sedikit santan,” beber Gavin.

A post shared by woolloomooloo.coffee (@woolloomooloo.coffee) on Apr 3, 2017 at 10:57pm PDT

Semua varian di Mooloo Iced Milk Coffee ini adalah hasil eksperimen dari internal dan sudah melewati serangkaian riset. Oleh karenanya rasa yang dihadirkan dijamin sesuai dengan lidah Indonesia. Harga yang dibanderol juga jauh lebih murah mulai dari Rp20 ribu hingga Rp25 ribu.