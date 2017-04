Tahukah Anda, 3 Kuliner Berbahan Susu Ini Dibuat dengan Proses Fermentasi

SUSU merupakan satu produk hewani yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan baku pengolahan makanan. Tapi dari susu masih banyak produk yang bisa dihasilkan lagi, beberapa produk turunan dari susu dibuat dengan proses fermentasi.

Apa saja hasil fermentasi dari produk susu? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (26/4/2017) berikut tiga kuliner berbahan susu yang dibuat dengan proses fermentasi. Beberapa diantaranya tentu jadi santapan sehari-hari dan sangat mudah ditemui.

Keju

Keju merupakan salah satu makanan hasil olahan susu yang paling banyak dan mudah ditemui. Proses pembuatan keju dimulai dengan menambahkan enzim dan bakteri khusus pada susu sehingga membuat susu membentuk gumpalan. Gumpalan ini yang kemudian membuat tekstur padat pada keju. Secara alami keju memiliki rasa gurih dan sedikit rasa asin. Aroma keju yang khas membuat produk ini disukai banyak orang.

Yogurt

Yogurt juga merupakan hasil fermentasi dari susu namun dengan bakteri berbeda dari bakteri keju. Yogurt memiliki rasa dan aroma asam yang khas. Beberapa produsen yogurt memproduksi yogurt dengan tambahan perasa atau buah-buahan demi membuat rasanya menarik. Yogurt banyak dikonsumsi sebagai makanan harian yang memiliki banyak manfaat salah satunya untuk menjaga sistem pencernaan.

Dadih





Dadih populer di Sumatera Barat. Olahan susu kerbau ini dikenal sebagai yogurt tradisional suku Minangkabau. Dadih memang tidak sepopuler yogurt karena ini adalah santapan tradisional yang tidak diproduksi secara luas. Pengolahannya juga masih menggunakan sistem tradisional. Untuk membuat dadih, susu kerbau harus melalui proses penyaringan kemudian ditempatkan dalam tabung bambu lalu difermentasi selama satu hingga dua hari dengan ditutup daun pisang atau daun waru.