Padukan Baju Kodok dengan Item Fesyen Berikut biar Makin Kece

OVERALL atau baju kodok memang kerap diidentifikasi dengan penampilan ala remaja putri sehingga memberi kesan kekanak-kanakan. Padahal dengan pemilihan item fesyen yang tepat tampilan Anda menggunakan overall tak lagi kekanakan atau terkesan sok imut.

Ikuti trik padu padan overall berikut ini, seperti dilansir Purewow, Kamis (27/4/2017).

Atasan bell-sleeve

(Foto: Purewow)

Tinggalkan kaos putih polos dan beralihlah pada atasan bell-sleeve atau aksen lengan lonceng. Selain jenis atasan tersebut tengah menjadi tren di kalangan fashion people, ini membuat penampilan Anda tak terkesan monoton atau sok imut. Bisa pula Anda menggunakan model overall dengan celana berpotongan lebar.

Off shoulder

(Foto: Purewow)

Agar penampilan menggunakan overall tak lagi terkesan kekanakan, pilihlah jenis atasan lain yang memberi kesan dewasa. Misalnya atasan model off shoulder yang dipadankan dengan overall non denim.

Kaos berpotongan longgar

(Foto: Purewow)

Untuk tampilan kasual sehari-hari, gunakan kaos berpotongan longgar atau loose sebagai padanan overall non denim Anda.

Statement blazer

(Foto: Purewow)

Anda bisa melengkapi penampilan overall dengan statement blazer favorit. Dijamin penampilan Anda akan satu tingkat lebih stylish dari biasanya.

Long cardigan sweater

(Foto: Purewow)

Jika blazer dirasa terlalu formal, maka long cardigan sweater bisa menjadi pilihan. Gunakan long cardigan berbahan rajut untuk penampilan yang lebih trendi.