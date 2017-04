Kalau di Jepang, Ini 3 Makanan Khasnya yang Merupakan Hasil Fermentasi

TAMPAKNYA setiap negara memiliki ragam kuliner khas yang unik dan menarik untuk dikulik. Salah satunya Jepang yang memiliki beberapa makanan dan bahan masakan yang menarik perhatian. Beberapa makanan unik ini adalah hasil proses fermentasi.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (26/4/2017) berikut rangkuman tiga kuliner yang diperoleh dari hasil fermentasi. Mungkin salah satunya pernah Anda cicipi.

Natto

Makanan yang satu ini cukup populer di Jepang dan di luar Jepang. Natto adalah hasil fermentasi kacang kedelai yang aromanya khas namun sangat menyengat. Tekstur natto juga lengket dan jika ditarik akan menyerupai seperti jaring laba-laba. Masyarakat Jepang biasa menyantap natto sebagai menu sarapan.

Miso

Pada pengolahan makanan Jepang banyak menggunakan miso sebagai bumbu. Miso ini terbuat dari kedelai dan garam yang difermentasi. Biasnaya miso digunakan pada masakan untuk menghilangkan aroma amis pada daging atau sajian ikan mentah.

Soy Sauce

Soy sauce hampir tak pernah ketinggalan menjadi bumbu pada masakan Jepang. Hasil fermentasi dari kacang kedelai, gandum dan garam ini menghasilkan rasa yang khas dan gurih. Proses fermentasi dibantu dengan bakteri atau jamur yang disebut aspergillus oryzae. Proses fermentasi ini juga memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa bulan, oleh karenanya warna soy sauce menjadi gelap.