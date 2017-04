Kunjungan ke Jerman, Ivanka Trump Tetap Cantik Walau Kenakan Anting Berbeda Model

TIDAK ubahnya gaya berbusana The Duchess of Cambridge, atau Kate Middleton. Penampilan dari desainer, penulis buku, dan penasihat resmi presiden AS, Ivanka Trump juga selalu menarik perhatian karena selalu elegan dan anggun.

Seperti yang terlihat saat kunjungan resminya ke Berlin, Jerman untuk menghadiri gala dinner di Deutsche Bank bersama Angela Merkel sang perdana menteri Jerman. Dalam acara tersebut, ibu tiga orang anak ini hadir dalam balutan midi dress dengan cutting A-line bermodel lengan ¾ warna putih polos yang simple namun stylish yang ia padankan dengan sepasang pointy pumps high heels warna hitam klasik.

Namun yang menjadi perhatian kali ini bukanlah dress yang membalut tubuh langsing Ivanka, kali ini yang menjadi buah bibir ialah tidak seperti biasanya Ivanka bergaya sedikit unik dengan memakai sepasang anting yang saling berbeda model dan ukuran. Di telinga sebelah kirinya, Ivanka memakai anting menjuntai berukuran besar berwarna hijau emerald. Sedangkan di telinga sebelah kanan, terlihat anting yang dipakai berukuran lebih kecil dengan dominasi warna hitam.

Sebagaimana disitat Hollywoodlife, Jumat (28/4/2017) sepasang anting mismatched yang disematkan di telinga Ivanka bukanlah merupakan ‘kecelakaan’. Anting tersebut melainkan adalah sebetulnya memang sepasang anting satu set yang bernama ‘Marni Mismatched Earrings’ yang dibanderol seharga USD740 atau sekira Rp9,9 juta.