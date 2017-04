WOW, Kecil-Kecil Anak Sudah Diajarkan Bikin Wall Art Sekeren Ini!

DINDING-DINDING kosong di rumah bisa jadi indah dan bernilai dengan terpampangnya karya seni buatan tangan anak sendiri. Ayo moms, dorong anak membuat wall art keren. Lukisan abstrak atau polkadot keren.

Untuk menambah referensi, Buzzfeed, Kamis (27/4/2017) akan membantu Anda menemukan beragam seni dinding yang bisa diajarkan kepada anak membuat wall art keren.



Negative-space masterpiece.

Coba lihat moms, anak digambar ini belum mahir memegang kuas, tapi perhatikan hasil karyanya. Dari tangan mungilnya ibu berhasil membimbing anak membuat lukisan ruang kosong yang keren.



Lines to color outside of

Buatkan anak gambar pola-pola. Tuntun mereka mewarnai pola-pola tersebut dibagian luar. Hasilnya pasti lebih ciamik seperti hasil lukisan profesional.

Shaving cream marbling

Perkenalkan motif marmer kepada anak sedari kecil. Lukisan ini seperti abstrak jadikan semakin kerena dengan goresan alami dari tangan buah hati Anda.

Newspapar skyline

Untuk urusan membuatkan gambar gedung sepertinya menjadi tugas orangtua. Lalu, biarkan si kecil menempelkan koran untuk menutupinya. Ketika hasil karya seni ini jadi pasti indah sekali dipajang di dinding.