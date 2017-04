Presiden Trump Punya Tombol Khusus untuk Pesan Cola Dingin di White House

SUDAH menjadi rahasia umum kalau Presiden Donald Trump menyukai makanan siap saji atau fast food, begitu juga dengan minuman bersoda.

Kebiasaan menyantap makanan dan minuman kesukaan itu bahkan ia bawa hingga ke Gedung Putih, tempatnya bekerja.

Disebut, Donald Trump memiliki tombol khusus untuk mengirimkan pesan jika sang presiden sedang ingin menengguk segar dan dinginya coke atau minuman bersoda.

Hal itu belum lama terungkap dalam sebuah wawancara dengan Associated Press.

"Dengan cukup menekan tombol merah yang ditempatkan di Resolute Desk di ruang bekerjanya, Kepala Pelayan Gedung Putih akan segera datang dengan minuman bersoda untuk Presiden," tulis jurnalis Julie Pace.

something you never saw during previous administration, soda on the Resolute desk pic.twitter.com/U7hZPbmWKE