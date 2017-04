ASI Mempengaruhi Perkembangan Mental Anak, Ini Penjelasannya

PEMBERIAN ASI yang maksimal tak hanya sebatas perkara menurunkan risiko anak terserang penyakit atau wadah bonding ibu anak. Lebih dari itu, dampaknya pada mental anak dan remaja.



Beberapa manfaat luar biasa ASI yang selama ini belum banyak diketahui terungkap dalam Forum Diskusi dan Worskhop Media Infant and Young Child Feeding yang diadakan Alive & Thrive dan Unicef Indonesia.



Seperti yang dipaparkan oleh Pendiri Sentra Laktasi Indonesia (Selasi) dr Utami Roesli, SpA, yang dikenal sebagai aktivis ASI, ASI memiliki dampak jangka panjang bukan hanya terhadap kesehatan fisik anak semata hingga ia dewasa namun juga berpengaruh pada mental anak.



Ya, ternyata bayi yang disusui lebih dari empat bulan, lebih jarang mengalami gangguan perilaku. Sementara pada usia lima tahun bayi yang tidak diberi ASI atau tidak maksimal, rentan mengalami ganggian emosional (gelisah, berbohong, mencuri, emosional), dan di usia 14 tahun nantinya, anak yang tidak mendapat ASI atau tidak maksimal rentan mengalami masalah internal seperti menarik diri, gangguan psychosomatik, gelisah, depresi, dan gangguan cara berpikir).



"Termasuk masalah eksternal yaitu agresif dan kenakalan remaja," kata peraih gelar Fellow of Academic Breastfeeding Medicine (FABM) dari American Academic Breastfeeding Medicine ini.



Begitu besarnya manfaat ASI, dr. Utami bahkan menyarankan para ibu agar tetap memberikan ASI lewat dari dua tahun. Faktanya, bila ibu menyusui terus, pada saat bayi berusia 13 hingga 23 bulan, kandungan nutrisi dari 448 mL air susu ibu (ASI) meliputi: 29% dari kebutuhan energi dalam sehari, 43% dari kebutuhan protein dalam sehari, 36% dari kebutuhan kalsium dalam sehari, 75% dari kebutuhan vitamin A dalam sehari, 76% dari kebutuhan folat dalam sehari, 94% dari kebutuhan vitamin B12 dalam sehari, dan 60% dari kebutuhan C dalam sehari (Dewey 2001).



Kandungan faktor imun yang terdapat dalam air susu ibu meningkat secara signifikan pada tahun kedua dan juga pada saat anak disapih. Itulah sebabnya anak yang menyusu lebih lama memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik.



Anak yang menyusu lebih lama juga memiliki IQ dan nilai yang lebih tinggi di sekolah. Yang mungkin belum banyak diketahui adalah ASI bukan hanya mengandung kolostrum saja melainkan juga terdapat zat antikanker atau yang dikenal dengan HAMLET singkatan dari Human Alpha-lactalbumin Made Lethal to Tumor Cells.



Zat ini secara natural terdapat dalam ASI dan dapat membunuh 40 jenis sel kanker yang berbeda (International Journal of Cancer 2007). HAMLET diketahui tidak akan merusak sel-sel yang sehat dan ditemukan secara tidak sengaja ketika para peneliti sedang menyelidiki sifat anti bakteri yang ada di ASI. Zat ini terdiri dari protein dan asam lemak yang ditemukan secara alami dalam ASI.



Lebih jauh, ada begitu banyak bukti yang menyatakam bahwa menyusui melindungi terhadap dua penyebab utama kematian balita (pneumonia dan diare). Hampir separuh kejadian diare dan sepertiga infeksi saluran pernapasan dapat dicegah dengan menyusui.



Perawatan rumah sakit karena kedua penyakit diatas juga dapat dicegah. 72% diare dan 57% infeksi saluran pernapasan tidak memerlukan rawat inap karena pemberian ASI. Terlebih di tempat dimana penyakit menular merupakan penyebab umum kematian, menyusui memberi perlindungan utama.



Sementara di negara berpendapatan tinggi, menyusui juga membantu mencegah infeksi, terutama diare, infeksi saluran pernapasan, dan radang telinga tengah (otitis media). Sementara itu, di semua tingkatan ekonomi, menyusui secara konsisten diasosiasikan dengan kemampuan anak dan remaja yang lebih baik pada uji kecerdasan.



Rata-raya diperoleh tiga poin peningkatan IQ, setelah memperhitungkan IQ ibu. Beberapa studi menunjukkan bahwa meningkatnya kecerdasan karena ASI menyebabkan peningkatan kemampuan akademis, penghasilan, dan produktivitas dalam jangka panjang.