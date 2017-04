Mau Jadi Groomsmen? Pilih Busana Sesuai Tempat Acara

SETIAP minggu undangan pernikahan silih berganti. Apakah Anda juga mengalaminya? Untuk pria mungkin akan sedikit kerepotan untuk busana yang dikenakan, apa lagi jika 'diembankan' tugas untuk menjadi groomsmen.

Kendati kebanyakan calon pengantin akan memberikan seragam, berikut busana yang tepat untuk dipakai ketika menjadi groomsmen sesuai tempat acara yang patut Anda ketahui.

Di rumah

Untuk di rumah memang bisa lebih santai, namun kesan rapi harus tetap dijunjung tinggi. Anda bisa mengenakan kemeja dengan memakai bretel suspender dan celana coklat khaki. Bisa juga mengenakan batik, untuk celana tinggal menyesuaikan dengan batiknya.

Gedung

Untuk di gedung formal is a must. Anda bisa mengenakan suit and tie lengkap. Warna navy sangat dianjurkan karena ini akan menambah kesan bold dan manly. Atau mungkin, teman Anda sudah menyediakan pakaian adat? Itu juga bisa Anda kenakan.

Outdoor: pantai atau kebun

Untuk acara pernikahan di luar ruangan kenyamanan yang paling diutamakan. Sama dengan di rumah, Anda bisa mengenakan kemeja putih dan bretel suspender dipadukan dengan celana coklat khak. Mengapa selalu putih? Karena cahaya matahari lebih banyak di luar ruangan, warna putih tidak mencolok.

Namun tak menurut kemungkinan untuk memakai suit and tie, Anda bisa memilih warna yang lebih cerah seperti dusty atau pastel. Lalu tambahkan topi fedora anyam agar lebih kece. Demikian dilansir Theidleman, Sabtu (29/4/2017)