Percantik Taman di Rumah dengan Desain Pagar Unik seperti Ini

MEMILIKI taman terbuka ternyata bisa membosankan. Kalau sudah bosan tampaknya Anda perlu mendekor ulang taman. Salah satunya dengan memasang pagar.

Ada beragam desain pagar yang indah, cantik, dan unik untuk taman. Semua bisa Anda pilih sesuai selera dan budget tentunya. Maka, inilah ide pagar tanaman unik untuk Anda seperti dilansir Idealhome, Sabtu (29/4/2017).

Pagar willow untuk area makan

Coba pasang pagar ekstra tinggi untuk memberi privasi jika Anda membutuhkannya. Pagar taman bambu ini ideal untuk menciptakan keamanan namun tidak terlalu pengap.

Modern low horizontal

Pagar taman kayu di atas skemanya elegan dan modern, lengkap dengan 'papan skirting'. Pagar taman kontemporer tidak hanya terlihat bagus, tapi juga menjaga kerikil dengan rapi di tempatnya. Untuk panel kayu horisontal memberi hasil akhir yang sempurna.



Pagar putih untuk taman cantik

Cat pagar taman putih untuk menciptakan tampilan cantik yang benar-benar mencerahkan kebun. Kesenjangan di pagar teralis ini dapat digunakan untuk menyimpan beberapa benda, gantungan 'Welcome to my garden'.