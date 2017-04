Belanja Buku Bersama Akhir Pekan Yuk, Siapa Tahu Anak Jadi Suka Membaca

APAKAH Anda sudah putus asa menyuruh anak membaca tapi mereka tidak suka? Mungkin yang salah bukan pada si kecil, tetapi cara orangtua yang kurang menarik.

Todayparent, Sabtu (29/4/2017) melansir, salah satu cara memengaruhi anak agar suka membaca adalah dengan belanja buku bersama. Waktu spesial ini mendorong minat mereka terhadap buku.

By the way, jika Anda ingin mencoba cara tersebut, pekan ini adalah waktu yang tepat mengajak anak belanja buku bersama. Sebab, Big Bad Wolf Book sudah sepekan ini hadir di Indonesia Exibitions Expo (ICE) BSD Tangerang.

Di sini, ada jutaan buku anak-anak murah. Anda bisa membeli sebanyak-banyaknya dan membebaskan anak memilih. Jadi tak perlu takut dompet jebol. Untuk pembelian tidak terbatas jumlahnya.

Nah, bagaimana moms, tertarik mencoba dan datang? Siapa tahu anak jadi gemar membaca. Event Big Bag Wolf Book ini berlangsung hingga 2 Mei 2017.

Ambil pendekatan kreatif untuk mengajak anak-anak membaca. Ibu pasti tahu cara yang terbaik untuk si kecil karena paling tahu siapa anaknya.