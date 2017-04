Terungkap! Ini Alasan Katy Perry Unggah Resep Cherry Pie di Media Sosial

SETELAH mengenakan gaun bergambar makanan ringan, penyanyi cantik Katy Perry kembali menggunakan makanan sebagai media promosi. Beberapa waktu lalu, ia meminta para penggemarnya untuk membuat cherry pie sesuai dengan resep yang diunggah di akun Twitternya.

Dalam waktu singkat, ribuan foto cherry pie pun telah memenuhi lini masa Katy. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, mantan kekasih John Mayer itu segera meluangkan waktunya untuk menilai hasil masakan para penggemarnya.

Compliments of the chef: 4.28.17 👩🏼‍🍳 pic.twitter.com/zG3m2ex0Ws

Dilansir dari Complex, Jumat (28/4/2017), tindakan yang dilakukan Katy dipercaya sebagai salah satu strategi marketing peluncuran album terbarunya. Dalam album itu, terselip sebuah lagu berjudul "Bon Appetit" yang memiliki arti "selamat makan".

"Tolong luangkan waktu kalian . Pie ini akan memanjakan gigi manis Anda," tulis Katy pada keterangan resep yang diunggahnya.

Bake me a pie and you may get a surprise 😉🍒 pic.twitter.com/Q35yejMt4Q