Ya Ampun Buku Resep Masakan Ini Bisa Ikut Dimasak!

BUKAN buku resep masakan biasa, buku resep ini ternyata bisa juga dimasak. Terdengar aneh? Tapi seperti itu kenyataannya.

Meski zaman sudah serba digital, namun bagi beberapa orang melihat resep dari buku memasak lebih mengasyikkan dan mungkin praktis.

Namun agar tidak terdengar ketinggalan zaman, buku resep unik ini ternyata bisa dimasak pula. Aneh bukan.

Jadi, buku masak yang sebenarnya tidak diperjualbelikan secara bebas ini, pada halaman tertentunya menggunakan kertas khusus yang bisa tahan dengan panas ketika digoreng dengan minyak sedikit dan api kecil.

Dalam kertas tersebut ternyata juga berisi bumbu-bumbu yang menempel dan menyebar di seluruh permukaan kertas. Misalnya dalam sebuah video, tampak tangan seseorang menyobek halaman dengan kertas khusus tersebut.

Kemudian bagian tersebut yang awalnya menempel lalu dibuka menjadi dua halaman. Halaman ini ternyata berisi bumbu-bumbu untuk memarinasi dada ayam yang sudah difillet.

Daging ayam direkatkan hingga bumbu menempel semua ke daging dan biarkan beberapa saat hingga bumbunya meresap ke daging. Setelah itu dada ayam bisa dipanggang di atas pan dengan minyak sedikit tanpa harus melepaskan daging dari kertas.

Masak hingga matang, setelah itu baru dilepaskan dari kertas yang sepertinya terbuat dari kertas minyak. Daging ayam pun bisa langsung dinikmati.

Adalah perusahaan Stouffer's yang merilis buku memasak bertajuk 'The Cookbook You Can Cook' ini. Demikian seperti dilansir dari The Dailymeal.