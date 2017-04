Belum Sah Liburan di Kota Pahlawan, kalau Belum Makan 3 Kuliner Legendaris Ini

KOTA Surabaya memiliki banyak ikon yang jadi alasan para pelancong untuk mendatanginya. Tapi selain ikon dan wisata di kota Surabaya, ada sederet kuliner yang tak boleh dilewatkan.

Berniat menyambangi Surabaya dalam waktu dekat, coba buat dulu daftar destinasi kuliner legendaris yang akan menjadi tujuan wisata kuliner. Kota Pahlawan ini punya banyak pilihan wisata kuliner yang siap dicicip.

Rujak cingur

A post shared by NONGKRONG ASIK MADIUN (@perutkenyang.hatisenang) on Aug 18, 2016 at 3:47am PDT



Bagi masyarakat Jawa Timur, suguhan rujak cingur adalah satu hidangan kebanggaan. Di Surabaya misalnya ada rujak cingur yang terkenal dengan kelezatannya. Rujak cingur Ahmad Jais yang berlokasi di jalan Tunjungan bisa jadi salah satu tujuan. Rujak cingur dengan rasa autentik ini bisa dicicipi dengan merogoh kocek senilai Rp 50 ribu. Memang harga yang agak tinggi tapi sebanding dengan rasa dan kualitasnya, pasalnya di sini hanya menggunakan petis yang aroma dan rasanya khas.

Sate klopo

Sesuai dengan namanya, sate ini diolah dengan menggunakan bahan tambahan yakni kelapa parut. Sate dibakar dengan bumbu yang ditambah parutan kelapa kemudian disajikan dengan bumbu kacang. Daging sate juga bisa dipilih sesuai selera yakni daging sapi, daging ayam ataupun udang. Karena dibakar dengan tambahan kelapa maka tak heran rasanya makin nikmat dan gurih. Sate klopo legendaris yang bisa disambangi adalah di warung Bu Asih, Surabaya.

A post shared by Natascha 〰 (@not.a.scha) on Apr 27, 2017 at 6:21am PDT

Kepiting cak gundul

Ada tempat yang bisa disambangi saat tengah ngidam kepiting di Surabaya. Kepiting cak Gundul bisa jadi warung yang siap memanjakan selera. Warung ini dikatakan legendaris karena sudah berjualan sejak 1992. Berbagai jenis dan ukuran kepiting bisa disesuaikan dengan selera dan budget. Bumbu olahan yang ditawarkan juga cukup beragam mulai dari saus asam manis hingga saus kare.