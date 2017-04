Sering Sakit Bahu? Waspada Lho, Itu Tanda-Tanda Penyakit Jantung

BELAKANGAN ini, Anda sering sakit bahu? Waspada dari sekarang, bisa jadi Anda terkena penyakit jantung. Segera cari tahu solusinya.

Apakah Anda sering merasakan bahu sakit? Biasanya memang bahu sakit diakibatkan karena Anda baru saja mengangkat beban yang berat. Namun bagaimana jika Anda jarang mengangkat beban berat dan bahu tetap terasa sakit?

Hati-hati, sebab bahu sakit bisa diindikasikan sebagai salah satu gejala dari penyakit jantung.

Sakit bahu yang seperti apa yang berkaitan dengan penyakit jantung? Apakah hal ini dapat diatasi?

Bahu sakit bisa jadi tanda dari penyakit jantung

Apabila Anda sering merasakan sakit pada bahu, maka jangan diremehkan dan diacuhkan rasa sakit itu. Sebab, bisa saja rasa sakit tersebut adalah tanda dari penyakit jantung yang Anda tidak ketahui.

Kaitan bahu sakit dengan penyakit jantung telah dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang berasal dari University of Utah School of Medicine. Dalam penelitian yang dimuat di Journal of Occupational dan Environmental Medicine ini, mengajak 1226 pekerja pabrik yang diperiksa status kesehatannya dan diminta untuk mengisi kuesioner.

Di akhir penelitian, 36 peserta penelitian mengaku mengalami sakit bahu yang cukup parah dan mereka diketahui memiliki risiko 4,6 kali lebih tinggi untuk terkena berbagai penyakit jantung dibandingkan dengan orang yang tidak merasakan sakit bahu. Bahkan tidak hanya penyakit jantung saja, gejala bahu sakit ini diketahui berkaitan juga dengan risiko tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, dan diabetes mellitus.

Mengapa bahu sakit bisa menandakan seseorang mengalami penyakit jantung?

Meskipun begitu, para peneliti masih tidak yakin mengapa bahu sakit dapat berhubungan dengan penyakit jantung. Namun mereka menyatakan bahwa orang yang mengalami sakit pada bahu, kemungkinan besar akan mengalami gangguan aliran darah.

Aliran darah yang tidak normal ini akan menyebabkan gangguan fungsi jantung dan pada akhirnya meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan gagal jantung.

Apakah gejala bahu sakit selalu berkaitan dengan penyakit jantung?

Tidak semua rasa sakit yang Anda rasakan pada bahu adalah tanda dari penyakit jantung. Ada beberapa kondisi medis yang juga dapat menimbulkan gejala sakit bahu, berikut adalah kondisi medis tersebut:

• Tulang bahu patah akibat trauma

• Osteoarthritis atau pengapuran sendi bahu

• Rematik pada bagian bahu

• Tendon mengalami peradangan

Semua kondisi medis tersebut sebagian besar disebabkan oleh gerakan bahu yang terlalu ekstrem atau akibat melakukan aktivitas fisik berat yang melibatkan bahu dan tangan. Oleh karena itu, jika Anda mengalami rasa sakit pada bahu, sebaiknya Anda segera memeriksakan diri ke dokter untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda secara pasti. Semakin cepat Anda memeriksakan diri ke dokter maka akan semakin cepat pula diketahui penyebab bahu sakit yang Anda rasakan.

Apabila sakit bahu yang Anda rasakan akibat penyakit jantung, maka gejala lain yang juga Anda rasakan yaitu seperti rasa nyeri di dada, kesulitan bernapas, dan cepat lelah. Jika mengalami hal tersebut maka Anda sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Demikian dilansir situs Hellosehat.