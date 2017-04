Minum Kopi Espresso Bisa Cegah Kanker Prostat

PENELITIAN baru membawa kabar baik bagi pria yang menyukai kopi. Karena minum lebih dari tiga cangkir kopi dalam sehari, dapat menurunkan risiko penyakit kanker prostat.

Temuan ini berasal dari analisis yang hampir diikuti oleh 7.000 pria dari Italia. Mengingat, minum kopi menjadi salah satu budaya yang wajib mereka lakukan.

Mereka senang minum espresso, cappucino atau secangkit macchiato. Faktanya, orang Italia mampu minum kopi hingga 600 cangkir setahun.

Dari studi ini, para peneliti berusaha mencari efek baik dari minum kopi. Ternyata temuannya baik untuk pria dapat mencegah kanker prostat.

Studi rekan penulis Licia Iacoviello, kepala Laboratorium Epidemiologi Molekuler dan Nutrisi di IRCCS Neuromed di Italia, dan rekan baru-baru ini melaporkan temuan mereka di International Journal of Cancer. Kopi sangat berhubungan jelas dengan pencegahan kanker prostat.

Berdasarkan American Cancer Society, sekira satu dari tujuh pria akan didiagnosis menderita penyakit ini seumur hidupnya. Sementara sejumlah penelitian telah menyarankan, konsumsi kopi dapat membantu menurunkan risiko kanker prostat dalam jangka panjang.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah melihat sejumlah studi internasional mengenai masalah ini," kata penulis studi pertama George Pounis, dari Department of Epidemiology and Prevention at IRCCS Neuromed.

Tetapi bukti ilmiah telah dianggap tidak cukup untuk menarik kesimpulan. Apalagi, dalam beberapa kasus hasilnya kontradiktif.

"Setiap pagi masyarakat Italia menyiapkan kopi dan minum dengan cepat. Kopinya diminum tanpa gula dan tidak difilter. Ini sangat menarik dan dapat meningkatkan kesehatan," ujarnya, dilansir Medicalnewstoday, Jumat (28/4/2017).