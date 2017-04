Inspirasi Tampil Modis dengan Busana Overall, Nih Padu Padannya!

OVERALL merupakan salah satu item fesyen di era 90-an yang kembali menjadi favorit saat ini. Menggunakan overall bisa membuat penampilan Anda tidak membosankan dan justru terlihat cute.

Jika dulu model overall berupa celana panjang dengan tambahan kantung atau apron di bagian dada dan punggung yang disatukan dengan dua tali melewati pundak, kini tampilan overall semakin berkembang.

Material yang digunakan untuk overall tak lagi denim berbahan tebal dan kaku, namun juga hadir dengan kain polos, bermotif, atau potongan yang lebih feminin, seperti rok panjang. Ragu mengenakan overall lantaran terlihat kekanakan?

Nah, bagi Anda yang ragu mengenakan overall, berikut adalah pilihan yang bisa digunakan, seperti dilansir Glamradar, Sabtu (29/4/2017).

Material kulit

(Foto: Glamradar)

Ingin tampil chic menggunakan overall, Anda bisa memilih material lain seperti leather atau kulit. Sama halnya seperti denim, jenis overall satu ini cocok dipadukan dengan item fesyen lainnya.

Material denim

(Foto: Glamradar)

Overall dari material denim adalah salah satu yang paling mudah dipadupadankan dengan item fesyen lainnya. Mengenakan overall denim membuat penampilan tampak lebih kasual.

Warna putih

(Foto: Glamradar)

Tampil fun dan unik saat musim panas, overall warna putih bisa menjadi pilihan. Cocok jika dipadukan dengan kaus bernuansa monokrom.

Overall untuk ngantor? Bisa dong!

Kesan kasual ketika memakai overall tak lantas membuat baju one piece ini hanya bisa dipakai untuk acara santai saja. Untuk Anda yang sudah bosan tampil begitu-begitu saja saat ngantor, overall bisa juga menjadi alternatif.

Bahkan, hanya dengan satu overall saja Anda bisa memadukan gaya dari Senin hingga Jumat. Dengan syarat, gunakan warna netral agar tak mencolok saat di kantor. Lantas, bagaimana padu padannya? Simak tipsnya berikut ini.

Padukan dengan jaket denim



(Foto: Stylecaster)

Padukan overall Anda dengan vintage denim jacket dan juga basic tee warna senada sebagai inner. Sebagai aksesori, agar sedikit formal, gunakan scarf dan juga white sneaker. Seperti tampilan ini Anda bisa tampil kasual namun tetap rapi ketika bekerja.

Balut dengan oversized sweater



(Foto: Stylecaster)

Ingin tampil simpel saja juga bisa. Anda bisa memainkan sporty look dengan memadukan overall dengan oversized sweater dengan topi baseball namun tetap feminin dengan mengenakan black mules.

Oversized blazer



(Foto: Stylecaster)

Lebih formal lagi, Anda bisa mengenakan striped button skirt yang dipadukan sebagai inner lalu balut dengan camel oversized sweater. Jangan lupa kenakan loafers agar tampilan semakin formal.