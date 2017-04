Pameran Buku Murah, Yuk Belikan Buku Sesuai Usia Anak

PEPATAH mengatakan, "Buku adalah jendela dunia." Artinya dengan membaca buku kita punya banyak wawasan tentang berbagai hal yang ada di dunia ini. Untuk itulah anak-anak harus dibiasakan membaca sejak kecil.

Harga buku yang mahal akibat biaya cetak meningkat, memang membuat orangtua harus sangat selektif dan menekan budget membeli buku untuk si kecil. Tapi di pameran buku murah ibu bisa membeli buku apa saja sesuai kebutuhan usia anak.

Di pameran buku murah Big Bad Wolf 2017, tersedia buku anak-anak lengkap dari berbagai usia. Mulai dari usia nol tahun hingga usia remaja. Ibu bisa mendapatkannya dengan harga terjangkau.

Untuk anak usia 0-3 tahun, tersedia buku cerita seperti Little Bear and The Butterflies, Tilly Dragon, Osean and Seas, dan masih banyak lagi. Buku-buku ini dapat dibacakan untuk anak-anak sebagai dongeng sebelum tidur.

Sementara itu untuk anak usia balita 3-5 tahun. Ada buku-buku yang mendorong anak belajar menulis atau menggambar. Tersedia buku-buku coloring yang lengkap dengan pensil warna atau crayon.

Bagi anak di atas 5 tahun dan sudah mulai belajar menghitung, menulis, serta membaca, tersedia buku belajar mengenal alfabet, matematika dasar, menulis huruf.

Nah, bagaimana moms tertarik membelikan buku untuk anak? Pameran buku murah Big Bad Wolf ini digelar di ICE BSD hingga 2 Mei 2017 dan buka selama 24 jam.