Minuman Bir Terbuat dari Lobster, Gimana Rasanya Ya?

SEIRING berkembangnya teknologi, beragam makanan dan minuman kini diolah menggunakan bahan dasar yang 'tidak biasa'. Salah satu contoh paling nyata adalah bir.

Beberapa waktu lalu, sejumlah produsen bir di dunia berhasil memproduksi minuman tersebut dengan menggunakan bahan dasar pohon bonsai, air saluran pembuangan, dan bahkan dari sepotong roti.

Hal inilah yang menginspirasi sebuah perusahaan bir ternama asal Inggris. Dilansir dari The Daily Meal, Sabtu (29/4/2017), Wild Beer Co. berhasil menciptakan olahan bir yang terbuat dari 30 potong lobster, rumput laut, garam laut, serta beberapa tumbuhan laut lainnya.

Ide tersebut pertama kali dicetuskan langsung oleh pemilik perusahaan yakni, Andrew Cooper dan Brett Ellis, yang sangat menyukai sup lobster. Sayangnya, saat ini "Of the Sea Beer" hanya diproduksi sebanyak 8.000 kaleng saja.