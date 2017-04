Wow! Rajin Makan Markisa Bisa Mencegah Kanker Lho

HAMPIR semua orang tahu jika buah sehat untuk dikonsumsi. Tapi, mungkin belum banyak orang mengetahui bahwa buah-buahan tertentu memiliki manfaat besar bagi kesehatan, yup mencegah kanker.

Salah satu buah yang memiliki manfaat besar itu adalah markisa. Buah manis ini mengandung nutrisi dan senyawa tertentu yang memberikan banyak manfaat kesehatan, termasuk mencegah kanker. Berikut manfaat mengonsumsi markisa yang dilansir dari laman Organicfacts:

Sistem kekebalan tubuh

Sifat meningkatkan kekebalan tubuh disebabkan oleh adanya vitamin C, karoten, dan cryptoxanthin. Sebenarnya, satu buah markisa memiliki lebih dari 100 persen total kebutuhan vitamin C untuk diet sehat. Semua vitamin ini berperan sebagai antioksidan yang menghapus radikal bebas dari tubuh, lalu menetralisirnya sebelum membahayakan sistem organ dan mengakibatkan kanker, penyakit jantung serta penuaan dini. Selanjutnya, vitamin C merangsang aktivitas sel darah putih dan sistem kekebalan tubuh, sehingga melindungi Anda dari berbagai penyakit.

Mencegah kanker

Markisa juga merupakan sumber aktivitas anti-karsinogenik yang kuat dalam tubuh. Antioksidan dalam markisa menghilangkan radikal bebas, yang dikenal mengubah DNA sel sehat menjadi kanker. Buah ini juga mengandung vitamin A, flavonoid dan senyawa fenolik yang semuanya bersifat antikanker, terutama kanker mulut dan paru-paru.

Kandungan vitamin A

Selain kualitas pelindung kankernya, vitamin A juga berhubungan dengan manfaat kesehatan dan obat-obatan untuk mata, termasuk pencegahan degenerasi makula, katarak dan rabun senja. Lebih jauh lagi, jika Anda khawatir dengan penampilan kulit, kandungan antioksidan markisa sangat baik dalam mengurangi keriput. Tapi, vitamin A juga berfungsi khusus untuk meningkatkan kesehatan dan kekayaan kulit, serta meningkatkan fungsi membran. Seluruh tubuh, termasuk kulit, agar tetap terhidrasi dan bercahaya.

Kesehatan pencernaan

Markisa adalah sumber serat yang sangat baik, dan satu buahnya melayani tubuh manusia dengan sekira 98 persen kebutuhan sehari-hari. Serat merupakan komponen penting dari diet sehat, karena termasuk zat yang memudahkan pencernaan makanan dan pengaturan buang air besar.

Hal ini juga akan berfungsi memindahkan makanan melalui saluran pencernaan dan mengurangi waktu paparan usus besar terhadap racun. Dengan begitu, makan markisa dapat mencegah sembelit, mengatur pergerakan usus, membersihkan pembuluh darah dari kelebihan kolesterol, bahkan mencegah kanker kolorektal.