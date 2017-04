Menengok Bangkai Pari Mas Tertua di Seaworld

Si Parni ๐Ÿ˜ Si pari Mas yg ditemukan di Pelabuhan Ratu dg panjang 200cm ๐Ÿ’›๐Ÿ’›๐Ÿ’› #parni #parimas #seaworld #ancol

A post shared by NURUL widianti (@nurul_mom_aliyya_namia) on Dec 15, 2016 at 8:58am PST