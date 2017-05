Dari Mumbai, Wanita Terberat di Dunia Akhirnya Dilarikan ke Dubai

MASIH ingat dengan Eman Ahmed yang dijuluki wanita terberat di dunia? Eman yang berhasil menjalani operasi dan perawatan di Rumah Sakit Saifee Mumbai akan melakukan perawatan lebih lanjut di Dubai. Padahal, kondisi Eman sudah membaik dan bobotnya turun menjadi 176 kg.

Keputusan untuk mengalhikan Eman dari Mumbai ke Dubai, bagaimanapun, muncul di tengah kontroversi. Isu tersebut muncul ketika saudarinya, Shaimaa Semil, menuduh para dokter melontarkan fakta yang salah mengenai pemulihan dan perawatan Eman. Sejak saat itu, isu dan kontroversi kian memburuk.

Dr Muffazal Lakdawala yang merawat Eman sejak kedatangannya di India menyayangkan adanya tuduhan yang dilayangkan kepada para dokter.

"Sangat disayangkan tuduhan oleh para non medis lebih didengarkan daripada 13 orang tim medis yang melakukan penilaian terhadap kesehatan Eman. Mereka menilai kesehatan Eman lebih baik daripada sebelumnya," terang dr Lakdawala.

Ia membantah lebih jauh soal isu yang dikatakan Shaimaa. Dr Lakdawala mengakui kepada Mid-Day, memperlakukan Eman seperti anaknya sendiri. Bahkan, ia tidur di kamar Eman untuk mengawasi kondisi Eman.

We will miss Eman https://t.co/pReJwdSKzy @somitapal @mymedicalmantra May God Bless her to a super life ahead