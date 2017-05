Gaun Merah Mendominasi Red Carpet Met Gala 2017

SELAIN ajang penghargaan Oscar, Met Gala juga menjadi salah satu acara terbesar bagi para selebriti Hollywood.

Mulai dari aktor, aktris, supermodel, penyanyi, hingga MC kondang dunia berlomba-lomba hadir di perhelatan Met Gala setiap tahunnya

Tidak ubahnya red carpet Oscar, gelaran karpet merah Met Gala juga tentu menjadi ajang untuk para selebriti terutama selebriti wanita untuk saling memamerkan gaun cantik nan mahal yang dikenakan.

Di red carpet Met Gala tahun ini yang dihelat di the Metropolitan Museum of Art New York. Para selebriti wanita banyak memperlihatkan tren sedang mendominasi, yakni bulu-bulu, train atau ekor, dan gaun merah.

Sebagaimana dikutip Hollywoodlife, Selasa (2/5/2017) gaun merah jadi pilihan banyak selebriti wanita untuk tampil di Met Gala tahun ini, sebut saja seperti Katy Perry, Emma Roberts, Rita Ora, Rose Byrne, hingga Ashley Graham.

Katy Perry hadir dengan gaun dan veil yang bisa dibilang memiliki desain unik dan anti-mainstream, yang ternyata dirancang khusus untuk dirinya seorang oleh John Galliano.

Lain lagi dengan Emma Roberts yang tampil simple dan mewah khas gaya Hollywood lewat balutan gaun merah ketat berbahan satin hasil rancangan desainer ternama, Diane von Furstenberg. Sedangkan Ashley Graham yang terkenal sebagai model plus size, datang dalam balutan gaun special custom dari H&M yang seluruhnya terbuat dari ruffled corset warna merah.