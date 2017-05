Pertama Kali Hadiri Met Gala, Celine Dion Kenakan Gaun Versace

NAMA Celine Dion sebagai salah satu penyanyi solo wanita terbaik dan terkenal di dunia, memang tidak perlu dipertanyakan lagi keabsahannya.

Namun tahukah, bahwa walaupun Celine adalah salah satu penyanyi paling terkenal di dunia. Sosok pelantun hits abadi ‘My Heart Will Go On’ ini baru saja melakukan debut perdananya di gelaran pesta Met Gala 2017 di New York kemarin?

Debut di red carpet perhelatan pesta mewah Met Gala 2017 kemarin, tentunya selain sangat bersemangat. Celine juga tentu tidak mau tampil tidak mumpuni bukan, untuk debut perdananya di Met Gala kemarin, sebagaimana disitat Allure, Rabu (3/5/2017) ia diketahui mengenakan slit gown warna kombinasi hitam dan silver rancangan desainer kaliber dunia asal Italia, Donatella Versace yang dikenal telah lama memakaikan rancangannya terhadap Celine.

Versace pula lah yang dipilih oleh Celine, ketika comeback ke dunia panggung tata suara setelah melahirkan anak kembarnya pada 2010 lalu. “Aku enggak tahu deh bagaimana caranya ia merancang busanaku waktu itu, sampai-sampai aku terlihat tidak seperti seorang wanita yang baru saja melahirkan bayi kembar,” tutur Celine.