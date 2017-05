Yummy, Linkin Park Promosikan Album Baru Lewat Makanan!

SEBUAH kabar baik datang dari band rock papan atas, Linkin Park (LP). Dalam rangka mempromosikan album terbaru bertajuk "One More Light", mereka menjalin kerjasama dengan salah satu restoran ternama asal Los Angeles, Amerika Serikat, yakni Plan Check.

Keduanya sepakat meluncurkan paket makanan spesial yang hanya diproduksi dalam jumlah terbatas. Seluruh makanan yang ada di penawaran tersebut berasal dari menu-menu yang terinspirasi dari warisan member Linkin Park.

"Kami mencoba mengambil hal unik dari keragaman budaya dan makanan favorit mereka," tutur Terry Heller, pemilik Plan Check.

Bagi Anda yang tertarik untuk mencicipinya, hidangan spesial ala Linkin Park ini terdiri dari 5 menu unik dengan ciri khas masing-masing. Mulai dari ahi tuna tostada, grilled cheese yang disebut "The Heavey", kimchi dusted fries, OML cruller (One More Light, judul album baru yang akan dirilis LP), serta mandarin & black cherry cream soda.

Para pengunjung juga akan mendapatkan merchandise band LP secara cuma-cuma. Yang perlu Anda lakukan hanya merogoh kocek sebesar Rp518 ribu. Demikian dilansir dari Food Beast, Rabu (3/5/2017).