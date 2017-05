Makan Malam di Kelapa Gading, Sambangi 5 Tempat Makan Ini

BAGI penggemar kuliner Asia, Kelapa Gading adalah surga. Kalau tak percaya, cari tahu rekomendasi restoran terbaik di sini dan buktikan sendiri.

Jadi jika malam ini Anda akan berada di Kelapa Gading, berikut lima tempat makan untuk pilihan makanan malam yang enak, seperti dilansir dari Grivy, Rabu (3/5/2017).

Raa Cha

Tempat makan yang menyajikan resep Thailand ini berkonsep All You Can Eat dengan harga yang cukup terjangkau. Nikmati menu Thai Suki dan BBQ yang menggugah selera di sini.

Alamat: Mal Kelapa Gading 3 Lt. Ground

Monks

Tak hanya desain interiornya yang cantik dan sangat Instagrammable, kamu dapat menikmati beragam menu mulai dari Western, Asian, dan Indonesia yang unik dan tentunya enak. Untuk menyambut Natal kali ini saja, misalnya, mereka menghadirkan inovasi menu seperti Pork Chashu Udon with Sambal Matah dan Niniku Ebi Ramen. Belum lagi menu regularnya yang tak kalah seru, misalnya saja Ni-hon Toast, The Japanese Lava, dan masih banyak lagi lainnya.

Alamat: Komplek Graha Boulevard Timur, Summarecon Kelapa Gading Blok ND1/51

Urban Place Cafe & Resto

Suasana yang nyaman menjadikan Urban Place Cafe & Resto tempat kongkow seru kamu bersama teman-teman. Belum lagi, kamu bisa menikmati beraneka menu dimsum enak dengan harga terjangkau!

Alamat: Komplek Bukit Gading Indah, Blok N 26-27, Jl. Gading Bukit Raya

Kedai Korea

Nikmati berbagai menu Korea otentik lezat dalam harga terjangkau di Kedai Korea. Kapasitas kecil membuat tempat ini tak pernah sepi pengunjung. Namun pelayanan yang cepat membuat kunjungan ke sini tambah memuaskan.

Alamat: Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok PD14 No. 28C

Imperial Lamian

Nama satu ini tentu sudah tak perlu diragukan lagi kualitasnya untuk urusan kuliner Asia, khususnya China. Pergi ke Imperial Lamian sekarang juga dan nikmati beragam menu mulai dari dimsum, sup, mie, sayuran, seafood, sampai dessert yang enak-enak.

Alamat: Mal Artha Gading