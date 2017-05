CEO Elcorps Raih Penghargaan Bergengsi Global Leadership Award 2017

BERBAGAI langkah dan usaha kerap dilakukan demi mencapai kesuksesan di dunia bisnis. Kesuksesan yang diraih seringkali juga diganjar dengan penghargaan. Salah satunya oleh Global Leadership Award yang merupakan ajang penghargaan bertaraf internasional bagi para pemimpin yang mewakili dunia diplomasi, bisnis, pemerintah, selebritas, filantropi, media, olahraga, dan sosial. Melalui penghargaan ini, diharapkan para pesertanya dapat membangun jaringan pertemanan dan bisnis bersama pemimpin-pemimpin terbaik dunia.

Diselenggarakan oleh majalah bisnis bergengsi Leaders International, bekerja sama dengan American Leadership Development Association (ALDA) yaitu NGO yang memiliki perhatian pada kepemimpinan, event Global Leadership Award 2017 bertempat di Sunway Resort & Spa, Malaysia, pada 27 April 2017 tersebut mengusung 30 kategori penghargaan bagi pemimpin-pemimpin yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi global maupun pengembangan kepemimpinan.

Penjurian atas performa dan pencapaian nominator sepanjang 2015-2016, dilakukan oleh dewan juri dari berbagai negara dengan keahlian dan pencapaian bertaraf internasional di bidangnya. Salah satu nama yang ikut mengharumkan Indonesia ternyata adalah CEO Elcorps Elidawati Ali Oemar.

Bila pada pengujung 2016, perempuan yang akrab dipanggil El ini baru saja meraih penghargaan Entrepreneur Winning Woman 2016 dan Entrepreneur of the Year 2016 dari Ernst & Young, kali ini El memperoleh Global Leadership Award 2017. El memboyong piala berkategori Masterclass Woman Entrepreneur of the Year. Sementara Elcorps mendapatkan kategori Leadership Excellence in Retail.

Sejak awal kehadirannya, grup perusahaan yang membawahi induk merek Elhijab (DAUKY, Elzatta, Aira, Zyra), Elfood (El n’ Bread) dan Elcommerce ini memilih untuk bersinerji dengan banyak pihak danmelakukan ekonomi berjemaah dalam membangun merek-mereknya di bidang fashion hijab, food and beverage dan e-commerce.

COO Elhijab, Andrei Aksana mengatakan, “Perolehan dua penghargaan dari Global Leadership Award untuk CEO Elcorps dan Elcorps, menandai kiprah Ibu El bersama Elcorps yang semakin diakui dunia internasional, setelah tahun lalu beliau menerima penghargaan Entrepreneur Winning Women 2016 dan Entrepreneur of the Year 2016 dari Ernst&Young. Atas kepercayaan ini, kami sangat bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada seluruh karyawan, mitra dan masyarakat.”