Ngeri, 5 Restoran Mewah Ini Ternyata Punya Cerita Seram

RESTORAN mewah ternyata tidak selalu hadir dengan kemewahan tampilan dan menu yang harganya selangit saja. Namun, dibalik itu semua, restoran-restoran itu nyatanya memiliki kisah mistis yang membuat pendengarnya bergidik.

Inilah lima restoran mewah dan menyimpan misteri yang Okezone rangkum dari berbagai sumber, Kamis (4/5/2017).

Neulbom Garden

Neulbom Garden adalah salah satu restoran tua yang ada di Korea Utara. Letaknya yang berada di daerah perbukitan seharusnya membuat restoran ini memiliki daya tarik bagi pengunjung. Hal ini justru terbalik, kesan angker ditambah dengan cerita horor yang berkembang dimasyarakat Korea Selatan ini justru yang terkenal dari Neulbom Garden.

Cerita horor ini bermula dari pemiliki restoran yang membunuh semua anggota keluarganya sendiri sebelum ia akhirnya gantung diri. Adapun alasan mengapa pemilik restoran menghabisi keluarganya sendiri yaitu ia dan istrinya frustasi dengan kondisi anak perempuannya yang mengalami cacat mental dan fisik setelah kecelakaan. Nuansa horor kian bertambah ketika selama 20 tahun restoran yang lumayan besar ini dibiarkan kosong tanpa penghuni, hingga akhirnya dibuka kembali namun pemiliki barunya tidak bertahan lama karena sering mengalami teror yang sangat nyata seperti piring yang bergerak sendiri sampai suara gaduh yang berasal dari dapur.

One If By Land

Terlihat mewah dan glamour ternyata restoran asal negeri Paman Sam ini memiliki cerita horor dibaliknya. Suasana yang romantis tidak serta merta membuat restoran yang memiliki nama One If By Land tidak luput dari kejadian gaib. Para pegawai yang bekerja di restoran ini kerap melihat penampakan-penampakan dari makhluk astral. Tidak hanya itu, lukisan-lukisan bergaya klasik yang berukuran tidak wajar besarnya juga mengundang kesan angker karena menurut pengalaman para pegawainya, lukisan tersebut menjadi pemikat datangnya hantu.

The Melting Pot

Desain yang unik seperti kubah batu dan terdiri dari bebatuan membuat The Melting Pot yang terletak di Colorado ini menjadi tempat menghilangkan lapar favorit di kotanya. Menyediakan menu hidangan yang dicelupkan ke cokelat dan keju leleh, restoran yang dulunya bekas perpustakaan Carnigie ini tidak luput dari cerita mistis.

Cerita mistis itu berasal dari kepercayaan penduduk setempat yang mengatakan dahulu The Melting Pot merupakan bekas penjara sebelum akhirnya dibuat perpustakaan dan restoran. Kejadian-kejadian gaib terjadi di restoran ini, mulai dari bergeraknya benda-benda secara misterius hingga terdengarnya suara-suara gaib ratapan.

Milanos Bar And Tavern

Sekilas terlihat memang restoran yang terletak di Australia ini tidak ada yang ganjil. Namun, dibalik desainnya yang modern, elegan dan indah karena letaknya berada di bibir laut ternyata Milanos Bar and Tavern ini tetap memiliki kisah seram.

Dilansir dari keepo.me, awal mula cerita horror di restoran ini ialah pernyataan dari seorang paranormal berusia 170 tahun, yang mengatakan di restoran yang bernuansa romantis ini terdapat hantu-hantu yang jahat. Paranormal itu juga mengatakan dahulu pemilik restoran ini memperkosa seorang gadis dan membunuh gadis tersebut di restorannya. Kejadian gaib yang dialami para pegawai pun kian membuat restoran semakian angker, penampakan hantu hingga pisau terbang yang menyerang pegawai pernah terjadi di restoran ini.

Steward House

Berdiri dengan bangunan tua dan bergaya vintage membuat restoran yang bernama Steward House ini terlihat menyeramkan dari luar. Bangunannya sudah berdiri sejak abad ke-19 dan digunakan unttuk tempat pertemuan para politikus ini ternyata menyimpan sebuah misteri yang membuat pengunjungnya menelan ludah.