RESEP PILIHAN: Untuk Siang Hari Bikin yang Segar-Segar, Watermelon Granita

SIAPA bilang es krim tidak sehat untuk tubuh? Granita adalah satu jenis es krim yang tergolong sehat. Memang hidangan ini tidak terbuat dari susu dan krim. Teksturnya pun seperti es serut. Tetapi granita termasuk dessert es yang enak dan disukai semua kalangan di berbagai negara.

Granita memiliki banyak rasa yang ditawarkan dan ada juga yang bersoda. Menarik bukan? Jika Anda ingin mencoba mengolahnya di rumah, berikut resep praktis membuat watermelon granita, sebagaimana dikutip dari buku Back To Kitchen Anyone Can Cook Western, Sheila Gondowijoyo, Senin (8/5/2017).

Bahan-bahan

500 gr semangka, potong besar

10 bh stroberi, buang daunnya

1-2 sdm gula halus (tergantung manisnya buah yang dibeli)

2 sdt air lemon

Cara membuat

1. Blender semua bahan hingga halus;

2. Tuang ke dalam tempat terbuat dari metal;

3. Masukkan dalam freezer;

4. Setelah 45 menit, gunakan sendok besar untuk mengaduk bagian yang sudah membeku ke bagian tengah tempat;

5. Ulang proses di atas 3-4 kali hingga semua menjadi es;

6. Sajikan dalam gelas dengan buah stroberi segar.