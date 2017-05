4 Kisah Manusia Korban Keganasan Komodo Sepanjang Masa

KOMODO sebagai salah satu new 7 wonder of nature membuatnya memiliki keeksotisan tersendiri untuk dilihat. Banyak turis dan masyarakat yang sengaja pergi ke Pulau Komodo, NTT, Indonesia untuk sekadar melihat secara langsung dan berfoto.

Namun, pengunjung harus selalu ingat kalau binatang zaman prasejarah ini termasuk dalam hewan liar yang buas dan karnivora. Kewaspadaan dan kehati-hatian harus selalu kita jaga ketika berada di dekat atau saat berlibur di Pulau Komodo.

Jangan sampai akibat kelalaian dan kecerobohan pengunjung, seringkali bukannya dapat pengamalan menarik di Pulau Komodo, justru mendatangkan kasus yang membuat dunia tercengang.

Berikut deretan 4 kisah manusia korban keganasan komodo yang telah terjadi dilansir dari Smithsonian.

1. Kisah Tragis saat Bermain

Kisah keganasan terkaman komodo ini dialami oleh seorang anak berumur 8 tahun. Ia tewas diserang kadal raksasa ini ketika sedang bermain dengan teman-temannya. Komodo menerjang anak laki-laki itu di balik semak-semak.

Kejadian itu terjadi ketika musim panas pada Maret 2007 di Pulau Komodo. Diduga komodo yang menyerang manusia dikarenakan dalam keadaan lapar.

2. Kapal Karam di Pulau

Kisah tragis berikutnya terjadi pada 2008. Kisah mengerikan ini dialami oleh sekelompok penyelam SCUBA yang kapalnya terseret ombak lalu karam di Pulau Flores. Serangan awalnya dialami oleh seorang wanita asal Swedia.

Ia memukul komodo yang menyerang itu dengan sabuk berat menyelamnya. Tapi, komodo itu justru mengunyah sabut berat menyelam yang dipukulkan ke arahnya itu. Sementara para penyelaman yang lain menimpukkan batu ke arah komodo agar hewan buas itu pergi menjauhi mereka.

Beruntung, kelompok penyelam SCUBA berhasil diselamatkan oleh seorang awak kapal asal Indonesia yang sebelumnya melihat pelampung oranye penyelam tersebar di bebatuan. Kelompok penyelam yang dalam keadaan trauma itupun segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat setempat.

3. Kematian di Kebun

Keganasan komodo bisa terjadi jika kita lalai dan tidak memperhatikan suasana lingkungan sekitar kita berada. Salah satunya terjadi di kebun yang dialami oleh Muhammad Anwar, warga lokal Pulau Komodo. Kejadian nahas yang menimpanya itu terjadi pada 2009, saat ia tengah berada di kebun.

Saat itu, 2 ekor komodo mengawasi Anwar dan menyerangnya. Walau tetangganya sempat menyelamatkan Anwar, namun sayang pria berumur 31 tahun ini sudah terlanjur menderita luka yang fatal dan berdarah karena gigitan mulai dari tangan, badan, kaki, dan leher yang membuat Anwar meninggal setelah serangan di klinik Pulau Flores.

4. Kisah Serangan Komodo di Hollywood

Ternyata kisah serangan dari hewan buas khas Indonesia in tidak hanya terjadi di pulau habitatnya sendiri. Namun juga terjadi di luar negeri Indonesia, di kebun binatang Los Angeles.

Kejadian nahas ini dialami oleh seorang jurnalis investigasi, Phil Bornstein. Ia diserang komodo ketika akan berfoto dengan kadal raksasa ini. Sayangnya, bukan foto apik justru kemalangan yang didapatnya.

Bornstein yang diserang komodo itu kehilangan setengah kakinya akibat gigitan. Beruntung Bornstein berhasil selamat dari kejadian mengerikan itu.