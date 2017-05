Ladies, Jangan Putus Asa! Temukan Laki-Laki Sesuai Impian dari Zodiak

MENEMUKAN pasangan yang sesuai dengan kriteria adalah dambaan setiap orang. Namun, seringkali kita terlambat untuk mengetahui sikap asli dari pasangan, karena biasanya yang terlihat diawal selalu hal terbaik yang dimilikinya.

Bagi wanita, kamu bisa menggunakan pedoman yang dilansir dari The Astrology Of Love, Minggu (7/5/2017) jika ingin mendapatkan laki-laki yang selalu membuatmu meleleh layaknya film Beauty and The Beast.

Setia

Setiap wanita pasti mengidam-idamkan laki-laki yang setia, betul? Laki-laki tipe idaman semua wanita ini ada dalam tabiat orang yang berzodiak Taurus. Tapi, sayangnya laki-laki yang berzodiak Taurus ini memiliki kesetiaan yang sedikit menakutkan karena jika kamu sekali saja berselingkuh, maka ia tidak akan memaafkan. Leo juga termasuk zodiak yang setia pada pasangan. Selama kamu menghargainya dan memberinya kasih sayang serta berhubungan baik dengan ibunya, maka kamu akan selamanya berkomitmen dengan laki-laki berzodiak ini.

Dapat diandalkan

Dapat diandalkan adalah sikap laki-laki yang juga jadi harapan setiap wanita. Walaupun kini emansipasi wanita sudah diakui, masih banyak hal yang belum wanita bisa lakukan sendiri, mengganti genteng yang bocor misalnya. Dalam zodiak, kamu bisa mencari laki-laki yang bisa diandalkan itu jika ia berzodiak cancer, aries dan taurus. Tapi, dari ketiga zodiak itu, cancerlah yang paling unggul. Laki-laki yang berzodiak cancer akan bertanggung jawab akan semua hal yang terjadi pada keluarganya dan merupakan seseorang yang sangat bersungguh-sungguh dalam hal itu.

Baik hati

Baik hati agaknya menjadi kriteria yang terlalu klasik bila diucapkan di zaman ini. Tapi, menurut pedoman zodiak, laki-laki bersifat baik hati dapat ditemukan pada zodiak pisces dan virgo. Laki-laki berzodiak pisces akan merasakan apa yang kamu rasakan, jika kamu sedih maka ia akan turut sedih, laki-laki pisces adalah tipe laki-laki yang peka terhadap perempuan. Selain pisces ada juga virgo. Pria dengan zodiak virgo selalu menempatkan kebaikan paling atas, dia tidak bisa berbuat jahat pada orang lain. Jadi, kamu harus pilih mau laki-laki pisces atau virgo?

Berselera humor

Humor akan menjadikan hubungan tidak membosankan. Hubungan kamu akan sangat berwarna dengan adanya humor. Laki-laki dengan selera humor yang bagus dapat kamu temukan dalam diri pria berzodiak leo dan aquarius. Tapi, jika ditanya manakah yang harus dipilih maka leo adalah jawabannya. Pria berzodiak leo memiliki selera humor yang tinggi. Kalau kamu berhubungan dengan pria leo maka hampir setiap saat perutmu akan sakit karena terus tertawa.

Laki-laki pintar

Bagi sebagian perempuan, mendapatkan laki-laki pintar adalah sebuah keharusan. Laki-laki yang pintar akan dengan mudah berkomunikasi dengan lingkungan sekitar karena wawasan dan pengetahuannya luas. Namun, bagi pasangannya, memiliki pasangan pintar itu menyenangkan karena jika melakukan percakapan maka percakapan itu tidak akan membosankan, sebab pria pintar mengetahui segala hal. Pria dengan tipe ini dapat kamu temukan dalam diri seorang capricorn dan virgo.