Akhir Pekan Masak Menu Spesial Bandeng Sambal Keropok

Bandeng Goreng Sambel Keropok By @meibasuki . 4 ekor ikan bandeng segar uk sedang . Bumbu utk bandeng: 1 buah jeruk nipis, ambil airnya 1 sdt lada bubuk Garam . Sambel Keropok/Sambel Kecap: . 6 butir bawang putih, goreng 10 buah cabe rawit/optional 6 sdm kecap manis 1/2 buah tomat, buang bijinya, potong kotak kecil 5 butir bawang merah, iris tebal melintang Sepotong jeruk nipis, ambil airnya. . Taburan: Bawang goreng . . Cara membuatnya: 1. Ambil 1 ekor bandeng, pegang kepala dan ekornya menggunakan kedua tangan, tarik sampai berbunyi "krek", lalu kembalikan tangan ke posisi awal memegang. Bersihkan sisik dan isi perutnya, kerat2 rapat badannya hingga menyentuh tulang bagian tengah (tp tdk putus) . Lakukan untuk smua bandeng. 2. Bumbui bandeng dg bumbu di atas, diamkan sebentar 3. Goreng bandeng di minyak panas sampe kering, angkat, sisihkan 4. Haluskan bawang putih dan cabe rawit, masukkan kecap, aduk rata, masukkan tomat dan bawang merah iris, masukkan perasan jeruk nipis, aduk rata. 5. Siramkan sambal ke atas bandeng goreng, taburi bawang goreng 6. Hidangkan

