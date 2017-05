3 Restoran Seksi Ini Bikin Pengunjungnya Deg-degan

JIKA biasanya pelayan restoran mengenakan pakaian rapi dan tertutup lengkap dengan apronnya, maka beberapa restoran di dunia ini punya konsep yang bikin pengunjung prianya deg-degan. Pelayan restoran yang kebanyakan para wanita cantik ini mengenakan pakaian ala kadarnya alias sangat minim.

Dengan bentuk tubuh tinggi semampai, para wanita berpakaian minim ini bolak-balik melayani makanan setiap pengunjung yang datang. Dimana saja restoran tersebut? Simak hasil rangkuman Okezone berikut.

Twin Peaks

Restoran yang berlokasi di Texas ini mengusung konsep country ala koboi untuk dekorasi interiornya. Berbagai makanan andalan dihadirkan sebagai suguhan spesial. Tapi disamping itu ada lagi yang membuat banyak pelanggan tertarik yakni pelayannya yang mengenakan busana minim. Para pelayan berambut panjang siap melayani pengunjung hanya dengan mengenakan celana hotpants dan kemeja bermotif kotak-kotak. Pakaiannya serba minim hingga tak jarang belahan dada dan pusar dari para pelayan ini terumbar kemana-mana.

The Bikini Sport Bar & Grill

Dari namanya saja sudah jelas tergambar jika restoran ini mengusung bikini sebagai konsepnya. Para gadis yang hanya berbikini seliweran di area restoran untuk mengantarkan makanan pesanan pelanggan atau menawarkan menu yang disediakan di restoran ini. Jangan heran, ukuran buah dada mereka adalah satu daya tarik yang dimanfaatkan pemilik resto sebagai salah satu strategi marketing.

Bone Daddys House of Smoke

Restoran ini menawarkan menu barbekyu yang terkenal akan kelezatannya. Selain barbekyu panas yang jadi incaran, tampilan para pelayan juga tak jarang membuat panas para pengunjungnya. Bagaimana tidak, setiap pelayan mengenakan celana hotpants dengan atasan kemeja mini yang super ketat dan super mini. Si seksi pelayan ini akan sigap melayani pesanan menu makanan Anda.

