Ratu Elizabeth II Travelling Sendiri Tanpa Sopir

RATU Elizabeth II, yang kini berusia 91 tahun memang selalu menjadi sorotan dunia. Tak hanya mengenai fesyen saja, namun cara dirinya travelling banyak menginspirasi traveller dunia khususnya untuk mereka yang lanjut usia.

Seperti yang ditampilkannya baru-baru ini, dan menjadi viral di media sosial. Nenek dari pangeran Goerge tersebut menyetir mobil Jaguar klasik berwarna hijau toska sendirian tanpa ditemani dengan pengawal, atau pun sopir.

the queen driving herself home from church today is currently my favorite internet photograph pic.twitter.com/uPLFb8H2cz