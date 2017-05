Hebat, Anna Wintour Dapat Gelar Kehormatan dari Ratu Elizabeth II!

DI bidang fesyen dunia, siapa yang tak mengenal sosok bernama Anna Wintour? Ya, wanita yang sukses memulai kiprahnya sebagai pemimpin redaksi Majalah Vogue Amerika Serikat ini patut berbangga hati.

Pasalnya, ia baru saja mendapatkan gelar kehormatan Dame Commander of the Order of the British Empire atau DBE dari Ratu Elizabeth berkat kiprahnya di bidang jurnalitik dan mode. Ini bukan suatu yang mengejutkan lantaran Anna memang diketahui telah menjadi berkecimpung di bidang tersebut lebih dari 30 tahun.

Mengenakan busana lansiran Chanel berwarna pink dan kacamata hitam berukuran besar, Anna Wintour menerima gelar kehormatan Dame Commander dari Ratu Elizabeth II di Istana Buckingham, Inggris, baru-baru ini. Ratu Elizabeth II menyematkan tanda kehormatan, namun sedikit mengalami kesulitan lantaran belt berukuran besar yang dikenakan Wintour.

(Foto: People)

Melalui gelar tersebur, Anna mengikuti jejak wanita, seperti Vivienne Westwood, Judi Dench, Maggie Smith, Zandra Rhodes dan Natalie Massenet. Gelar ini sebenarnya adalah penghargaan kedua Anna, setelah pada 2008 sempat dianugerahi gelar OBE, atau Officer of the Most Excellent Order of the British Empire.

Menurut juru bicara dari kantor pemerintahan Inggris, gelar terbaru yang didapatkan Anna ini lebih tinggi. Penghargaan tersebut merupakan jerih payah Anna mempromosikan banyak desainer Inggris.

“Anna Wintour telah menjadi penasihat senior untuk desainer Inggris, baik yang sudah mapan atau sedang berkembang. Di Inggris saja, ia telah mempromosikan karir Sarah Burton, John Galliano, Christopher Bailey, Erdem Moralioglu dan Christopher Kane," kata juru bicara kantor pemerintahan Inggris.

(Foto: People)

Anna Wintour sendiri memulai karirnya di bidang jurnalistik saat bekerja di majalah Harpers & Queen pada 1970. Ia bergabung dengan Vogue pada 1983 ketika ia memutuskan bergabung dengan grup Conde Nast dan menjadi direktur kreatif majalah Vogue Amerika Serikat.

Anna kemudian kembali ke London, dan menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Vogue Inggris selama dua tahun dari 1985-1987. Setelahnya, ia kembali menangani Vogue Amerika Serikat sejak 1988 hingga saat ini.

Kini, gaya fashionable wanita berambut bob ini kerap terlihat di barisan paling depan setiap pekan mode dunia. Demikian seperti dilansir People, Rabu (10/5/2017).