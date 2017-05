Kompetisi Model hingga Desain Ramaikan Surabaya Fashion Parade 2017

AJANG Surabaya Fashion Parade 2017 telah resmi berakhir pada Minggu, 7 Mei 2017. Tak hanya menghadirkan fashion show dan fashion exhibition, ajang tahunan ini juga menampilkan Model Search hingga Design Competition.

Berlangsung sejak 3-7 Mei 2017, para peserta lomba mengikuti rangkaian selama lima hari berturut-turut. Untuk peserta model dewasa pria dan wanita diikuti oleh 39 peserta dan hasilnya terpilih menjadi enam pemenang dalam kategori berbeda.

Mereka melakukan catwalk, pemotretan, hingga beauty class serta mengunjungi pabrik kosmetik kenamaan. Melalui serangkaian kegiatan tersebut, maka terpilihlah beberapa nama sebagai berikut.

Best Photo Male dimenangkan oleh Daniel Kusuma; Best Photo Female diraih oleh Stefania Christina; Best Catwalk Male oleh M Yusyfi Childani; Best Catwalk Female oleh Elviera Anya; Best Model Male oleh Steven Kristian; dan Best Model Female oleh Fiona Handoko.

"DECIMODA" Surabaya Fashion Parade 2017 - @surabayafashionparade Surabaya Model Search Competition 2017 At @tunjungan_plaza Photo by @nero.photography A post shared by Antok Nero (@nero.photography) on May 8, 2017 at 8:46am PDT

"Kami yang pasti mencari modal model, artinya tinggi, jalan di catwalk bagus. Itu yang dicari dalam model search," ujar Ivo Ananda, salah seorang juri kompetisi model, yang ditemui Okezone, beberapa waktu lalu di Surabaya, Jawa Timur.

Selain pencarian model pria dan wanita, di ajang Surabaya Fashion Parade 2017 juga mencari model anak-anak. Sebanyak 54 anak menggemaskan melakukan catwalk dengan tampilan busana bernuansa red carpet.

(Foto: Ade Oyot)

Diungkapkan oleh Yunita Kosasih, selaku juri kompetisi model anak-anak, kriteria penilaian meliputi cara jalan di catwalk hingga totalitas dalam berpenampilan. Lantas, siapa sajakah yang menjadi pemenangnya?

Kategori Favorite Model Girls diraih oleh Tata; Runner Up Girls oleh Keyla; Juara ketiga dimenangkan oleh Vanessa; Juara kedua oleh Cessa M, serta Juara pertama oleh Nares. Sementara, kategori Favorite Model Boys dimenangkan oleh Edo; Runner Up Boys oleh Dangkan; Juara ketiga oleh Owen; Juara kedua oleh Kaka.

(Foto: Ade Oyot)

"Pesan saya kepada para pemenang, kalau mereka memang tertarik dengan dunia modelling, sebaiknya memiliki komitmen yang tinggi. Modelling itu kan bukan hal yang mudah, perlu training, cara mendalami, manner, bukan hanya bagus di jalan," tutup Yunita Kosasih, desainer sekaligus salah seorang juri Kids Search.

Untuk fashion design competition, para peserta diwajibkan merancang busana yang mengusung tema floral. Kreativitas hingga teknik cutting atau pola menjadi poin dalam penilaian ini.