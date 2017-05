Merawat Kecantikan Bibir Cukup dengan Sikat Gigi!

BIBIR merupakan salah satu bagian wajah yang tak pernah lepas dari beauty item. Entah itu perawatan atau riasannya, karena bibir adalah salah satu bagian pamungkas dari riasan wajah.

Jika Anda antusias dengan lipstik, maka Anda juga perlu merawat bibir dengan baik untuk merawat kecantikannya. Pemakaian lipstik secara terus menerus tanpa diimbangi dengan perawtan bisa membuat bibir menjadi hitam, pecah atau flakie.

Hal serupa juga selalu dilakukan oleh selebriti sekaligus beauty influencer, Astrid Satwika. Dia memberikan tips bagaimana merawat kecantikan bibir.

"Aku suka segala jenis lipstik. Glossy, matte. Perlu perawatan kalau bibir sering dipulas dengan lipstik. Kalau aku pasti selalu scrubing, setiap hari setiap pagi. Gampang aja, pakai sikat gigi waktu menyikat gigi pas baru bangun supaya flakies yang di bibir hilang," jelasnya kepada Okezone, Rabu (10/5/2017).

Kemudian, setiap malam dia juga rutin memakai lipbalm tanpa rasa dan warna sebelum tidur. "Pakai lipbalm sebelum tidur juga is a must karena saat tidur kulit bibir bisa kering. No fragrance ya, pakai petroleum jelly juga bisa," pungkas Astrid.