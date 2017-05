Hiiii. Khloe Kardashian Maskeran Pakai Telur Ikan

BANYAK ungkapan yang menyebutkan, rasanya wanita akan rela melakukan apa saja agar terlihat tambah cantik dan tetap awet muda.

Mungkin ungkapan di atas bisa jadi benar adanya, pasalnya kini para kaum Hawa tidak lagi ragu untuk melakoni sederet perawatan dari mulai yang normal hingga yang sedikit unik dan nyentrik demi tampil dengan kulit cantik dan menawan setiap waktu.

Seperti misalnya yang dilakukan oleh Khloe Kardashian, public figure satu ini baru saja melakoni sebuah perawatan wajah yang bisa dibilang cukup ekperimental dengan tujuan agar kulit wajahnya semakin awet muda dan bercahaya.

Sebagaimana dikutip Toggle, Rabu (10/5/2017) Khloe diketahui membaluri wajahnya dengan telur ikan sebagai masker wajah. Hal ini diperlihatkan langsung oleh adik kandung Kim Kardashian melalui sebuah foto yang diunggah dengan aplikasi Instastory di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto tersebut, wajah Khloe terlihat tertutupi dengan masker telur ikan berwarna hitam. “I put fish eggs on my face and it was amazing!” tulis Khloe dalam keterangan fotonya tersebut.

Wah ada-ada saja ya perawatan kecantikan masa kini! Bagaimana, mungkin Anda tertarik untuk mengikuti metode Khloe tersebut?