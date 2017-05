Hindari Pesta Mewah Met Gala 2017, Celine Dion Pilih Makan Burger di Pinggir Jalan

MET Gala merupakan salah satu acara penggalangan dana bergengsi yang diadakan setiap tahunnya di New York Amerika Serikat. Di acara inilah ratusan model maupun artis papan atas Hollywood memamerkan selera fesyen mereka di atas red carpet.

Selain sesi red carpet dan penggalangan, ada satu acara yang paling dinanti-nanti para tamu undangan yakni, after party.

Para tamu undangan biasanya akan datang berbondong-bondong untuk menikmati alunan musik, atau sekadar bercengkerama sambil menikmati berbagai hidangan spesial yang disuguhkan pihak penyelenggara.

Tahun ini, penyanyi legendaris Celine Dion ternyata memiliki cara tersendiri untuk merayakan momen Met Gala.

Dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya, pelantun tembang "My Heart Will GO On" itu memutuskan untuk membeli sepotong hot dog di salah satu stand street food. Celine bahkan melakukan sesi foto dengan makanan tersebut. Wow!

Tidak tanggung-tanggung, dengan mengenakan gaun Versace, Celine Dion terlihat percaya diri berpose sambil menyantap hot dog yang telah dipesannya.

Para netizen pun tidak bisa menahan diri untuk memberikan komentar unik mereka.

"Aku ingin memakan hot dog bersamamu," tulis akun @ninosgevargiz

"Classic Celine. Sangat elegan dan cantik, namun juga tetap rendah hati," tulis akun @jacq32021