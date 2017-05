HARI WAISAK 2017: Usai Ibadah Waisak di Borobudur, Bersiap Cicip 3 Kuliner Asli Magelang Ini

HARI raya keagamaan umat Budha yakni Waisak jatuh pada hari ini Kamis, 11 Mei 2017. Jika Anda termasuk yang menjalani ibadah di Borobudur atau sedang melancong ke daerah Magelang, jangan lupa sempatkan diri untuk mencicip kuliner asli Magelang ini.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut Okezone rangkum tiga kuliner khas Magelang yang siap memanjakan lidah. Sempatkan untuk mencobanya ya sebelum meninggalkan Magelang. Tapi hati-hati ketagihan jika sudah mencobanya sekali.

Kupat tahu magelang

Mampir ke Magelang kurang lengkap rasanya tanpa mencicip kupat tahu. Penjual kupat tahu ini banyak berjualan di sepanjang jalan di Magelang. Seporsi kupat tahu ini berisi potongan ketupat, tahu, kubis, tauge, bakwan, taburan daun seledri dan bawang goreng. Bumbu kacang juga disiramkan pada kupat tahu sebagai bumbu perasa yang utama.

Mangut lele

Di desa Tangkilan, Magelang ada warung yang terkenal dengan sajian khasnya yakni mangut lele. Olahan ikan lele berbumbu ini jadi masakan andalan yang sudah diburu sejak 1965 lalu. Lele dimasak dengan bumbu khas dengan tambahan santan. Aroma dan rasanya khas sehingga banyak lidah yang terhipnotis dengan rasanya. Mangut lele disajikan dengan sambal goreng yang rasanya semakin melengkapi mangut.

Sego godog

Dalam bahasa Indonesia sego godog memiliki arti nasi yang rebus. Untuk membuatnya, kuah kaldu yang sudah diberi bumbu kemudian direbus lalu ditambahkan nasi dan dimasak hingga matang. Sebagai pelengkap, potongan daging ayam dan telur juga ditambahkan dalam rebusan nasi. Hidangan ini memiliki rasa gurih dan semakin mantap jika disantap dengan tambahan ati ampela ayam.