Festival Internasional Eight Makassar Targetkan 1 Juta Wisatawan

KOTA Makassar menyimpan sejuta pesona alam, dan budaya yang melimpah. Kuliner, pantai, Taman Nasional, hingga perbukitan bisa ditemukan saat traveling ke sana.

Sebab itu, pemerintah kota mengemas keindahan pesona Indonesia dalam sebuah festival ciamik, dan modern, ialah Makassar Internasional Eight Festival dan forum. Acara ini menghadirkan ragam hiburan di antaranya fashion, film, folk, flora & fauna, fine art, fussion music, dan fiction writer & font.

"Launchingnya sangat kreatif, dan sangat bagus. Setiap pemaparannya terdapat live teasernya itu saya sangat puas sekali, semoga nanti bisa dicontoh ke yang lain,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Melalui acara tersebut budaya dan pesona Makassar dipromosikan dengan 10 ikon kuliner yang akan ditampilkan. Jumlah pesertaya, 100 kota dunia. Sementara shownya akan dibalut 1.000 pertunjukan musik, 10.000 atraksi budaya serta 100.000 pagelaran seni dan pertunjukan.

"Tahun lalu Festival F8 melebihi target. Target 60 ribu menjadi 300 ribu. Dan untuk event kali ini targetnya 1 juta pengunjung. Ini sangat mungkin didapat,” ucapnya.

Tinabo beach #tamannasionaltakabonerate #tinaboisland #jelajahbiru #southsulawesi #selayar Sebuah kiriman dibagikan oleh Martina Rahmadani (@martinarahmadani) pada Mar 6, 2017 pada 6:52 PST

Namun, kehadiran festival 8 tersebut akan mengangkat kekayaan alam di Sulawesi Selatan terutama wisata bahari untuk memperkenalkan ke mata dunia. Acara pun berlangsung di Pantai Losari dari 6-10 September 2017.

"Pariwisata di Makassar menjadi utama bagi kami untuk mengkoneksikan segalanya. Ke depannya kami ingin menjadikan Makassar sebagai interkoneksi pariwisata laut yang indah dan mengagumkan,” papar Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny mengungkapkan, berbeda dengan Makassar F8 tahun lalu, tahun ini Pemerintah Kota Makassar akan mengundang 100 kota dari berbagai negara dan sekitar 500 kabupaten/kota se Indonesia untuk datang di perhelatan bertajuk The Best Waterfront Festival In The World ini.

“Makassar F8 tahun ini kita targetkan mencapai 1 juta pengunjung, InsyaAllah kami optimis,” tegas Danny.

Makassar F8 ini merupakan festival internasional yang mengkolaborasikan para budayawan dan pekerja seni baik lokal maupun nasional, serta berbagai elemen masyarakat untuk mempromosikan potensi wisata Makassar di kancah internasional. “Hingga saat ini persiapan undangan sudah dilakukan. Mudah-mudahan Makassar F8 bisa mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Makassar, ” ucap Danny.

Keindahan wisata bahari di Makassar memang juara, di mana dari kota tersebut menghubungkan wisatawan baik lokal mau pun internasional, adanya Selayar, Bira, hingga Taman Nasional Takabonerate memang mengagumkan dan sungguh memesona.