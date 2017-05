Mengenal Sejarah Havana-Kuba di 4 Museum Ini, Yuk!

HAVANA yang merupakan ibu kota dari Kuba menyimpan sejuta sejarah yang menarik untuk dipelajari. Banyak museum-museum yang terdapat di salah satu kota tertua di Kuba ini.

Sejarah mengenai penulis tersohor Ernest Hemingway hingga sejarah perjalanan negara Kuba. Museum-museum ini tidak hanya penuh dengan informasi yang akan menambah pengetahuan dan wawasan pengunjungnya. Tapi, juga memiliki disain interior yang apik dan klasik.

Okezone telah merangkum 4 museum terbaik yang wajib Anda kunjungi ketika singgah di Havana, Kuba.

Museo de la Revolucion

View from the #museodelarevolucion #havana #cuba Sebuah kiriman dibagikan oleh Shae (@fleeingthenest) pada Mei 8, 2017 pada 1:21 PDT

Museum yang pertama ini menjadi ikon dari negara Kuba. Dibangun antara 1912 dan 1920, museum de la Revolucion yang dulunya bekas istana kepresidenan bergaya menyerupai ruang eponymous di istana Versailles.

Dilansir dari Lonely Planet, Rabu (10/5/2017) keunikan museum ini, bangunannya menceritakan kronologi peristiwa terpenting yang terjadi di Kuba mulai dari lantai paling atas. Peristiwa menjelang, selama dan setelah revolusi terjadi di Kuba diceritakan dengan runtut di museum yang terletak di jalan Refugio, No. 1, Havana, Kuba.

Finca La Vigia

#cuba #cuba🇨🇺 #ernesthemingway #hemingwayhouse #hemingway #lacasadehemingway #fincalavigia Sebuah kiriman dibagikan oleh KasiaSteps (@kasia_kasiasteps) pada Mar 22, 2017 pada 5:56 PDT

Terletak di sebelah timur kota Havana berdiri sebuah rumah dari seorang penulis terkenal, Ernest Hemingway. Rumah penulis ini juga dikenal dengan nama Finca La Vigia. Mayarakat Kuba selalu menghormati penulis terkenal yang memilih untuk tinggal di kota kecil yang sederhana. Di rumah ini sebagaimana yang dikutip dari Hemingway Kuba, Ernest Hemingway menulis dua buah bukunya yaitu, For Whom the Bell Tolls and The Old Man dan The Sea.

Museo Nacional de Bellas Artes

Museum seni nasional ini disebut sebagai galeri seni terbaik di Karibia. Di dalamnya menyimpang koleksi seni khas Kuba yang paling lengkap di dunia. Disain interior museum ini bernuansa bunga-bunga yang akan menawan hati pengunjungnya.

Jika Anda hanya memiliki waktu singkat untuk berada di kota Havana, maka mengunjungi museum ini sangat direkomendasikan, karena di sini menyimpan mahakarya dari seniman Guillermo Collazo yang dianggap seniman Kuba pertama, Rafael Blanco dengan lukisan dan sketsa kartunnya, Raul Martinez yang terkenal dengan seni popnya pada 1960.

Museo de Artes Decorativas

#Tiffany blue room at the Museo de Artes Decorativas #Havana #Cuba #LaHabana #Style Sebuah kiriman dibagikan oleh Natalia Miyar (@nataliamiyar) pada Mei 6, 2017 pada 4:29 PDT

Pecinta seni, arsitektur dan sejarah akan terpesona dan bahagia ketika mengunjungi istana kecil ini. Dikutip dari Cuba Journal, museum ini ditemukan pada July 1964 oleh seorang pemahat dan keramik, Marta Arjona, rumah besar yang kuno dari zaman Maria Luisa Gomes Mena, ratu Revilla de Camargo, menyimpan sekira 33.000 benda artistik dan bersejarah dari Luis XV hingga Napoleon III.