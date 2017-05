Kemampuan Sosial dan Emosi Anak Bisa Dibentuk sejak Bayi

BAYI meskipun makhluk yang belum mampu melakukan komunikasi dua arah, kemampuan dan sosialnya tetap harus dibentuk oleh orangtua. Ajarkan dia mengendalikan amarah atau belajar sharing dengan teman dengan bantuan mainan.

Sebelum usia tiga tahun, kemampuan sosial dan emosional anak harus sudah terbentuk sempurna. Dua faktor ini membantu keberhasilan tumbuh kembang anak agar tidak mengalami keterlambatan.

"Mulai bayi baru lahir sudah bisa berekspresi. Contohnya di saat lapar, tubuhnya menggeliat, mulutnya mengecap-ngecap, bahkan kalau tidak diberi minum dia akan menangis kencang," terang Spesialis Anak dr Markus M Danusantoso, SpA saat Media Workshop Develop Social and Emotional Skills Through Playing bersama Eearly Learning Center di Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Perkembangan selanjutnya, saat bayi berusia tujuh bulan sudah mengenal kata 'yes' dan 'no'. Tetapi orangtua memang tidak bisa melarang bayinya saat melakukan sesuatu.

Bayi sudah mampu mengartikan ekspresi wajah orangtua yang berkata 'tidak' atau 'iya' perlahan-lahan. Saat orangtua ingin melarang kegiatan si kecil yang dianggap berbahaya, bisa dibantu dengan pengalihan kegiatan lainnya.

"Anak bayi bukan tidak bisa dilarang, anak umur tujuh bulan ke atas secara development sudah tahu kata 'no' dan 'yes'. Kita harus manfaatkan itu dan alihkan ke kegiatan lain saat berkata 'no' pada bayi," katanya.

Pengalihan ini, menurut dr Markus, bukan bentuk pelarangan pada anak saat melakukan hal yang berbahaya. Diharapkan anak jadi lebih mampu membentuk emosional yang pas untuk mencegah amarah.

Sementara itu, untuk membentuk kemampuan sosial si kecil, sejak usia tujuh bulan, ajarkan anak berbagi sesuatu dengan orang lain. Misalnya, memberikan makanan pada ibunya atau memainkan mainan bersama dengan teman sebayanya.

"Sederhana, jangan biarkan bayi atau anak bermain individual. Beri dukungan agar mereka mau berbagi bersama teman-temannya," tambahnya.

Pada prinsipnya, orangtua harus selalu mendukung tumbuhnya kemampuan sosial dan emosional anak sejak dini. Teruslah berada di dekat anak, apalagi di saat mereka membutuhkan keberadaan Anda.