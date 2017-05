LIFESTORY #4: Angkie Yudistia, "Memprihatinkan, Banyak Perusahaan yang Belum Tahu Memperlakukan Pekerja Disabel"

MEMPRIHATINKAN. Beberapa perusahaan belum tahu bagaimana harus memperlakukan seorang disable worker. Saya diberhentikan sepihak oleh perusahaan tempat saya bekerja tanpa alasan yang jelas.

Mendekati akhir-akhir perkuliahan sekira 2 semester terakhir, saya merasa saya tak ingin berhenti di sini saja. Di benak saya terus berputar keinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, untuk menembus batas.

Saya ingin mengambil program akselerasi yang ada di kampus. Program tersebut menawarkan studi Master lanjutan bagi mahasiswa tingkat akhir. Dan, lagi-lagi ibu terheran-heran akan keputusan ini, namun saya terus berjalan. Alhamdulillah, dalam 5 tahun saya bisa menyelesaikan S1 dan S2.

Sebenarnya keinginan saya untuk mengambil S2 bukan tanpa alasan, bukan hanya ikut-ikutan teman-teman yang lain. Ada misi khusus yang ingin saya jalankan. Saya ingin personal branding.

Saya ingin membuktikan dan tidak ingin orang lain melihat diri saya dari sisi keterbatasan. Saya tidak ingin orang menatap saya dengan kesinisan karena saya tunarungu. Saya mau orang melihat Angkie yang tunarungu tapi memiliki sesuatu yang besar dan di luar ekspektasi, membuat lingkungan saya bangga.

Kala itu, saya berpikir jika saya ingin bekerja di masa depan, saya akan menyodorkan brand diri saya yang memiliki keterbatasan ini namun memiliki kualitas. Walau tunarungu saya sudah S2. Saya ingin mendobrak pandangan abu-abu masyarakat mengenai masa depan kaum disabilitas.

Well, welcome to the new world! Akhirnya sampailah saya pada dunia kerja sebenarnya. Saya bekerja di beberapa perusahaan besar. Menurut saya ketika saya bekerja sebagai karyawan, perusahaan-perusahaan tersebut secara umum menerima dengan baik keadaan saya. Awalan yang cukup baik yang saya terima pada waktu itu.

Karena dari awal pun saya jujur kepada mereka tentang keterbatasan saya. Namun di sisi lain, memprihatinkan, beberapa perusahaan belum tahu bagaimana harus memperlakukan seorang disable worker.

Hingga pada tahun 2011, saya mendapatkan pukulan yang cukup mengejutkan. Saya diberhentikan sepihak oleh perusahaan tempat saya bekerja tanpa alasan yang jelas...

