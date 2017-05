Terlalu Sibuk, Ini Make-Up Item yang Harus Ada di Dalam Mobil

WANITA dan make-up ibarat satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Di mana pun dan ke mana pun pergi, make-up menjadi item penting yang wajib dibawa.

Tak terkecuali dengan wanita yang memiliki mobilitas yang tinggi dan tak sempat make-up di rumah. Make-up item yang disarankan oleh beauty influencer, Astrid Satwika ini sekirnya bisa menjadi make-up item yang harus ada di dalam mobil Anda. Apa saja?

"Yang terpenting itu menurut aku adalah brow matte, sparkly eyeshadow, blush on cream, lipgloss dan lipstik. Semuanya harus creamy bases ya untuk menghindari fall out kan repot kalau wajah ada noda make-up yang lain harus hapus touch up berulang kali. Kalau untuk base aku sarankan sudah dari rumah. Itu kan mudah ya tinggal diratakan dan memang bisa cepat di rumah," saran Astrid.

Kemudian untuk lipstiknya juga ada 3 warna yang menurutnya sangat esensial. Natural pink, red lisptick dan nude.

"Ada tiga warna lipstik yang harus ada di mobil Anda. Natural pink itu buat meeting biasa atau hangout sama teman, red lipstick siapa tahu ada acara formal yang mendadak harus didatangi dan nude untuk ngantor atau keperluan kantor lainnya," pungkasnya kepada Okezone di Jakarta, belum lama ini.